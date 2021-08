Changan Uni-K: nuova SUV cinese dallo stile già visto

Sul mercato cinese è partita la commercializzazione della Changan Uni-K, nuova SUV di medie dimensioni del costruttore locale. Tra le specifiche caratteristiche, infatti, figurano la lunghezza di 486 cm e i cerchi in lega da 21 pollici di diametro.

Somiglia a Cayenne ed F-Pace

Tuttavia, la nuova Changan Uni-K è caratterizzata dallo stile della carrozzeria in linea con il design di alcune SUV europee, come la Porsche Cayenne e la Jaguar F-Pace. Sotto al cofano, invece, è alloggiato il motore a benzina di 2.0 litri Turbo da 232 CV di potenza e 390 Nm di coppia massima che, in abbinamento al cambio automatico ad otto rapporti, consente di raggiungere la velocità massima di 200 km/h.

Solo 20.000 euro

La nuova Changan Uni-K è in vendita al prezzo base di 157.900 yuan, pari a circa 20.000 euro. Presentata ufficialmente lo scorso anno al Salone di Guangzhou, rappresenta il modello del nuovo corso per il Costruttore cinese che propone anche la SUV compatta Uni-T e la berlina sportiva Uni-V.