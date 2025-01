BYD, gigante cinese dell’industria automobilistica, continua a impressionare con la sua ambiziosa strategia di espansione globale. L’azienda ha recentemente presentato la BYD Shenzen, quarta nave cargo della sua flotta, stabilendo un nuovo standard nel trasporto di automobili grazie alla capacità di caricare fino a 9.200 vetture.

Una nave monumentale

Con una lunghezza di 219 metri, una larghezza di 37,7 metri e un pescaggio di 9 metri, la BYD Shenzen rappresenta un passo avanti significativo nella logistica del settore automotive. Progettata per raggiungere una velocità massima di 18,5 nodi (circa 34 km/h), la nave garantisce efficienza nei trasporti su scala internazionale. Inoltre, il suo design avanzato riduce la resistenza all’acqua, migliorando l’efficienza energetica e abbattendo i consumi.

Tra le innovazioni più rilevanti spicca l’adozione della tecnologia a doppio combustibile LNG, che riduce l’impatto ambientale. La nave è dotata di sistemi di sicurezza di ultima generazione, come tecnologie antincendio, monitoraggio strutturale e controllo del carico. Non manca l’integrazione delle batterie di accumulo BYD Box, progettate per minimizzare consumi ed emissioni durante le manovre in aree a basso inquinamento.

BYD Shenzen, un traguardo anche tecnologico

La BYD Shenzen è solo un tassello della visione più ampia di BYD, che punta a espandere la propria flotta a otto navi entro il 2026. Questo progetto mira a sostenere l’incremento della produzione e rispondere alla crescente domanda di veicoli BYD nei mercati internazionali, con un focus particolare sull’Europa, dove le vendite stanno registrando una rapida crescita.

Il debutto della BYD Shenzen non rappresenta solo un traguardo tecnologico, ma anche una dimostrazione della determinazione di BYD a consolidare la propria leadership nel mercato globale. Con un’infrastruttura logistica sempre più solida, l’azienda si prepara a rafforzare ulteriormente la sua posizione di leader nel settore dei veicoli elettrici e ibridi. La crescita e l’espansione di BYD passa anche da questa organizzazione, l’Europa e il mondo sono avvertiti.