BYD, leader nel settore automobilistico cinese, ha presentato ufficialmente gli interni del suo nuovo crossover ibrido plug-in, il BYD Sealion 07 DM. Questo modello di punta promette di rivoluzionare il mercato grazie a un design contemporaneo, tecnologie all’avanguardia e un prezzo competitivo che varia tra 200.000 e 250.000 yuan (27.450 – 34.350 USD).

Basato sul BYD Tang Frigate 07, introdotto nel 2022, il SUV BYD Sealion 07 DM rappresenta un importante aggiornamento del modello precedente. Con vendite cumulative di 79.830 unità fino a febbraio 2025, BYD ha deciso di rilanciare questo SUV con un design esterno completamente rinnovato e un nome accattivante. Dopo aver richiesto la licenza di vendita a dicembre 2024, il modello è ora pronto per il mercato locale.

Un abitacolo all’avanguardia

Gli interni del BYD Sealion 07 DM incarnano il nuovo linguaggio stilistico del marchio. Al centro della cabina spicca un display rotabile da 15,6 pollici e un pannello strumenti LCD da 10,25 pollici. La console centrale integra un pad di ricarica wireless, due portabicchieri e un vano di stoccaggio con funzioni di raffreddamento e riscaldamento. Il cambio è posizionato dietro un volante a quattro razze dal design sportivo.

Il SUV adotta una configurazione a cinque posti, con una panca unica nella seconda fila e un ampio tetto panoramico. I sedili anteriori e posteriori offrono funzioni di ventilazione e riscaldamento, mentre quelli anteriori includono anche la funzione massaggio, garantendo un’esperienza di comfort superiore per tutti i passeggeri.

La tecnologia del futuro: il sistema “God’s Eye”

Uno degli aspetti più innovativi del Sealion 07 DM è il sistema di guida intelligente tecnologia God’s Eye (DiPilot 100). Questo sistema è dotato di 12 telecamere, 5 radar a onde millimetriche e 12 sensori a ultrasuoni, offrendo una visione a 360 gradi senza punti ciechi. I sensori ultrasonici vantano un’accuratezza di 1 cm, mentre la precisione del parcheggio è di soli 2 cm. Il radar frontale, con una portata di 300 metri, consente un monitoraggio avanzato dell’ambiente circostante.

Il sistema include anche un sensore LiDAR opzionale, che migliora ulteriormente le capacità di guida autonoma. Grazie a queste tecnologie, il Sealion 07 DM è in grado di navigare autonomamente in scenari urbani complessi, superare ostacoli e gestire incroci con semafori, coprendo scenari che vanno ben oltre i tradizionali sistemi di assistenza alla guida di livello 2.

Dimensioni e prestazioni

Il BYD Sealion 07 DM misura 4880 mm in lunghezza, 1920 mm in larghezza e 1750 mm in altezza, con un passo di 2820 mm. Il peso a vuoto varia tra 2.103 e 2.346 kg. La gamma di motorizzazioni include due opzioni: il sistema DM-i con un motore a combustione interna da 1,5 litri (115 kW) abbinato a un motore elettrico da 200 kW, e il più potente DM-p, che combina due motori elettrici per una potenza complessiva di 350 kW.

La variante DM-p accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,7 secondi, raggiungendo una velocità massima di 200 km/h. Entrambe le versioni utilizzano una batteria LFP da 26,6 kWh prodotta da FinDreams, che consente un’autonomia in modalità elettrica di 100-120 km. Anche i consumi sono ottimizzati, con un range di 5,5-6,6 litri per 100 km a batteria scarica.

Con il BYD Sealion 07 DM, BYD punta a consolidare la sua posizione di leader nel segmento dei SUV BYD ibridi plug-in, offrendo un mix perfetto di tecnologia, comfort e prestazioni.