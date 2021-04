Burnout e donut ripresi da un drone a infrarossi [Video]

Un festival del fumo, che diventata un trionfo di scintillanti scie, riprese da un drone a infrarossi, per un’inedito spettacolo di burnout e donut al Rockynats 2021. Questo ci offre il video pubblicato in rete da Queeensland Aerial.

Disegnare le ciambelle con le auto, usando come pennello il battistrada degli pneumatici, che incidono le loro molecole sull’asfalto, è una pratica molto amata negli Stati Uniti, ma ora diffusa a tutte le latitudini. Nel filmato odierno, frutto della competenza di una compagnia australiana attiva nelle riprese aeree, possiamo vivere in modo inedito lo spettacolo offerto al pubblico in occasione di uno degli eventi a tema.

Come potrete scoprire dalla visione del video, i protagonisti hanno spremuto al massimo le loro auto per regalare al pubblico uno show di grande presa emotiva, in cui le nuvole di fumo, a tratti, hanno anche impedito di vedere qualcosa. Qui le riprese, fatte con lo speciale drone dotato di videocamera a infrarossi, ci concedono un’altra prospettiva di osservazione, non velata dal fumo.

La mappa termica, infatti, restituisce immagini precise dei burnout e donut, in ogni fase del loro svolgimento, trasformandoli in scie rosso vivo, che illustrano le altissime temperature a cui sono chiamati a lavorare gli pneumatici in casi del genere. La termocamera non perde un decimo di secondo del loro sacrificio e i fotogrammi raccolti disegnano le ciambelle e le traiettorie con le incandescenti tracce delle loro molecole, sottoposte a uno stress termico fuori dal comune. Il risultato è un video particolare, dove sono accostate le immagini convenzionali a quelle ad infrarossi. A voi il video. Buona visione!