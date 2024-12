Brabus potenzia le Mercedes-AMG: 750 CV e design esclusivo

Brabus, il rinomato atelier tedesco specializzato in elaborazioni di auto di lusso, ha rivoluzionato ancora una volta la gamma Mercedes-AMG. Il fiore all’occhiello di questa trasformazione è la Mercedes-AMG GT 63 Coupé, che con il tocco di Brabus si trasforma in una vera belva su quattro ruote.

Il motore V8 biturbo da 4 litri è il protagonista di questa rinascita. Grazie a due turbocompressori Brabus maggiorati e a un’ottimizzazione del gruppo motore, la potenza passa a 552 kW (750 CV) con una coppia impressionante di 900 Nm. Questo risultato è reso possibile anche dai moduli di controllo plug-and-play che perfezionano le mappe di iniezione, accensione e pressione.

La GT 63 Coupé diventa così una vettura capace di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 2,9 secondi, raggiungendo una velocità massima di 315 km/h. Per chi desidera un approccio più moderato, Brabus offre il kit PowerXtra B40-650, che garantisce 478 kW (650 CV) e 850 Nm di coppia, offrendo comunque prestazioni entusiasmanti.

Un design che parla di potenza

L’aerodinamica non è stata trascurata. Brabus ha introdotto componenti in fibra di carbonio sviluppati nella galleria del vento, disponibili in finiture lucide o opache, per un look personalizzato. Uno spoiler anteriore aggressivo e dettagli unici per la griglia del radiatore migliorano la stabilità alle alte velocità, mentre i cerchi forgiati Monoblock Z “Platinum Edition” da 21” e 22” conferiscono un aspetto imponente, completati da pneumatici Continental ad alte prestazioni.

Novità anche per gli altri modelli AMG

Non solo la GT 63: Brabus ha messo le mani anche su altri modelli di punta. La Mercedes-AMG C 63 S E Performance, equipaggiata con un motore ibrido a quattro cilindri, ora eroga una potenza di 537 kW (730 CV) e 645 Nm di coppia, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi. Anche la GLC 63 S E Performance beneficia di simili aggiornamenti, raggiungendo una velocità massima di 275 km/h e scattando da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi.

Lusso su misura negli interni

Ogni dettaglio degli interni è stato curato per riflettere l’eccellenza Brabus. Il programma Masterpiece consente una personalizzazione estrema, con materiali di pregio e finiture esclusive. Sedili, rivestimenti e dettagli vengono realizzati su misura per soddisfare anche i clienti più esigenti.

L’assetto è completato da molle sportive regolabili e un sistema di scarico in acciaio inox con terminali in carbonio. Le valvole a controllo elettronico consentono di modulare il sound del motore, passando da una modalità silenziosa a un rombo travolgente. Brabus continua a ridefinire il concetto di performance e lusso, creando vetture che non solo dominano la strada, ma lo fanno con uno stile inimitabile.