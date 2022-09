Brabus P 900 Rocket Edition: pick-up da 900 CV

Alle ormai quasi infinite versioni che Brabus ha proposto del fuoristrada della Casa tedesca, ora si aggiunge una nuova spettacolare variante: la nuova Brabus P 900 Rocket Edition. Entrerà in produzione, limitata a dieci unità, con 888 CV cavalli di potenza e una carrozzeria pick-up.

Brabus P 900 Rocket Edition: carrozzeria lunga e assetto ribassato

La P 900 Rocket Edition combina il lungo body del pickup 800 Adventure XLP, con il telaio più basso e le credenziali prestazionali del SUV 900 Rocket. Inoltre l’aggressivo kit widebody in fibra di carbonio è stato adattato alla carrozzeria più lunga. Nonostante le sospensioni ribassate, il modello è ancora alto 2.055 mm, per una presenza su strada imponente.

Body-kit in carbonio

Lo splitter prominente con alette rosse si abbina alle estensioni del diffusore, così come gli accenti sulla griglia illuminata di rosso e le prese d’aria laterali. Altri dettagli includono il cofano ventilato con una finestra in vetro per il coperchio del motore, gli ampi parafanghi con prese d’aria integrate, i tubi di scarico laterali e il cassone posteriore su misura con pavimento in acciaio e sponde in carbonio. Il pick-up poggia su un set di ruote forgiate Brabus Monobloc Z “Platinum Edition” da 24 pollici con Aero-Disc in fibra di carbonio.

Brabus P 900 Rocket Edition: gli interni

L’abitacolo a quattro posti beneficia del trattamento Brabus Masterpiece con rivestimenti in pelle pregiata dall’aspetto premium e cuciture “Seashell Diamond” in contrasto con gli accenti “Rocket Red”. I sedili sono riscaldati e ventilati, con schermi montati sugli schienali dei sedili anteriori e un pannello di controllo touch da 4,3 pollici per i passeggeri posteriori. Altre aggiunte includono l’ampio uso di finiture in fibra di carbonio, illuminazione ambientale e stemmi Brabus illuminati.

Le modifiche al telaio

Questa Classe G di Brabus utilizza una sospensione coilover in alluminio Brabus RideControl, mentre l’altezza da terra è abbassata fino a 45 mm rispetto alla Mercedes G63 di serie, mentre la fermezza degli ammortizzatori è selezionabile attraverso un apposito comando all’interno dell’abitacolo. L’impianto frenante comprende dischi freno in acciaio ventilati e forati a croce con un diametro di 400 mm all’anteriore e 370 mm al posteriore.

Brabus P 900 Rocket Edition: le foto Guarda le altre 15 fotografie →

Brabus P 900 Rocket Edition: il motore e le prestazioni

Il motore V8 Biturbo da 4,5 litri a cilindrata maggiorata ha una lunga lista di modifiche hardware e software, che si traducono in un sostanziale aumento di potenza rispetto alla Mercedes-AMG G63 di serie. Più specificamente, la 900 Rocket produce 888 CV e una coppia di 1.050 Nm limitata elettronicamente. La potenza viene trasmessa a tutte e quattro le ruote attraverso un cambio automatico a 9 rapporti e un sistema di trazione integrale permanente. Così, nonostante l’enorme peso di 2.720 kg e la forma poco aerodinamica, la Brabus P 900 Rocket Edition accelera da 0-100 km/h in 3,7 secondi, come un’auto sportiva. La velocità massima è invece limitata elettronicamente a 280 km/h per proteggere gli pneumatici.

La Brabus P 900 Rocket Edition “One of Ten” ha un prezzo di 649.638 euro, tasse escluse.