Brabus 900: la Classe E con quasi 900 CV

Brabus fa sempre il possibile per estrapolare fino all’ultimo cavallo da una Mercedes-AMG. Meno di un anno dopo aver dato alla E 63 S quasi 800 CV, lo specialista torna con una build ancora più potente dell’ammiraglia tedesca.

Upgrade totale per il V8

In questa occasione i meccanici si sono spinti oltre e hanno aumentato la cilindrata del blocco V8 da 4,0 a 4,5 litri. Brabus ha anche installato pistoni più grandi, un albero motore personalizzato e otto bielle su misura per allungare la corsa a 100 millimetri. Inoltre il sintonizzatore ha predisposto una propria coppia di turbocompressori con una pressione di sovralimentazione massima di 1,4 bar. E infine il V8 ora respira attraverso un nuovo sistema di scarico realizzato interamente in acciaio inossidabile.

Il risultato finale è un V8 biturbo da 4,5 litri che eroga una sbalorditiva potenza di 888 CV a partire da 6.200 giri/min e una coppia di 1.250 Nm (limitata a 1.050 Nm per proteggere la trasmissione) disponibile a partire da 2.900 giri/min. Con questo upgrade alla superberlina di Affalterbach bastano 2,9 secondi per raggiungere i 100 km/h da ferma, impiega 9,7 secondi per passare da 0 a 200 km/h e 23,9 secondi per raggiungere i 300 km/h. A tutto gas raggiunge i 330 km/h, limitati per proteggere gli pneumatici.

Assetto ribassato

A proposito di ruote la E 63 S monta cerchi forgiati da 21 pollici con pneumatici Continental da 265/30 ZR21 all’anteriore e 305/25 ZR22 al posteriore. Rispetto al veicolo di serie, il tuner tedesco ha abbassato l’altezza da terra della Mercedes-AMG di circa 20 millimetri per ottenere una guida più sportiva e come la versione dell’anno scorso, questa E 63 S sfoggia un look completamente nero, anche se gli interni possono essere modificati con infine personalizzazioni.