Boldmen CR4: modello ‘alter ego’ della BMW Z4 Roadster

Ecco la nuova Boldmen CR4, inedita spider tedesca che rappresenta il modello ‘alter ego’ dell’attuale BMW Z4 Roadster. Rappresenta la prima vettura del nuovo costruttore Boldmen, fondata dall’imprenditore Friedhelm Wiesmann – in passato patron di Wiesmann Auto Sport – con Hans Kas e il figlio Michael.

408 CV di potenza e 0-100 in 3,9 secondi

La nuova Boldmen CR4 è equipaggiata con il motore a benzina 3.0i TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 408 CV di potenza e 610 Nm di coppia massima, abbinato al cambio automatico Steptronic Sport ad otto rapporti ed entrambi forniti da BMW. La velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h, ma l’accelerazione nello spunto 0-100 è coperta in 3,9 secondi. Come sottolineato dalla sigla CR, acronimo di Carbon Roadster, la carrozzeria della vettura è in fibra di carbonio. Misura 442 cm in lunghezza, 193 cm in larghezza e 128 cm in altezza, mentre la massa ammonta a circa 1.500 kg.

Assemblata a mano in poche unità

In vendita al prezzo base di circa 185.000 euro, per la nuova Boldmen CR4 sono stati raccolti già dieci ordini. Entro fine anno, la vettura sarà prodotta in 20 unità e per il 2022 sono previsti 80 esemplari. Tuttavia, l’obiettivo sarà 120 unità l’anno a pieno regime. Per la produzione, localizzata in Germania, è previsto l’assemblaggio rigorosamente a mano.