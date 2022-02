BMW MH2 630 by Manhart: il canto del cigno per la F87

Indipendentemente da quanto sia buona la nuovissima BMW M2, il modello originale rimarrà un’icona di auto sportiva per i decenni a venire e gli esperti di tuning di Manhart hanno appena completato un tuning particolarmente sorprendente, soprannominato MH2 630.

Per questo particolare progetto, il tuner tedesco ha preso come base la M2 Competition che usciva di fabbrica con una versione depotenziata dell’S55 3.0 litri a sei cilindri della F80 M3 e F82 M4. Di serie, la M2 Competition eroga 405 CV tra 5.250 e 7.000 giri/min e 550 Nm di coppia tra 2.350 e 5.200 giri/min.

Upgrade meccanico da 630 CV

Per l’upgrade meccanico Manhart ha montato turbocompressori aggiornati e un nuovo intercooler. La vettura sportiva è stata dotata anche di uno scarico in acciaio inox con comando a valvole e completo di quattro terminali in fibra di carbonio da 90 mm. Sono stati inoltre installati nuovi pluviali e un tubo di collegamento aftermarket con convertitori catalitici a 300 celle. Come risultato dell’intervento l’MH2 630 di Manhart eroga 630 CV e 750 Nm di coppia.

Sebbene il tuner non abbia rilasciato i dati di accelerazione, la sua versione dell’M2 sarà quasi certamente in grado di raggiungere i 100 km/h nell’intervallo di 3 secondi, mentre una normale M2 Competition ha bisogno di 4,4 secondi con il manuale a sei velocità e 4,2 secondi con la doppia frizione a sette rapporti.

Per quanto riguarda il telaio Manhart ha installato i freni anteriori dell’auto da corsa M4 GT4, completi di pinze a sei pistoncini e dischi da 380 mm (mentre i freni posteriori sono rimasti invariati) e sospensioni coilover KW Clubsport.

Segni di riconoscimento

Esteticamente la BMW M2 di Manhart si riconosce per il set di ruote da 19 pollici avvolte da pneumatici Michelin 265/35 e 295/30, un nuovo splitter anteriore, attacchi per minigonne laterali e un diffusore in fibra di carbonio. L’MH2 630 sfoggia anche un cofano in alluminio e l’ala posteriore della M235i Racing.

Il progetto di Manhart è completato da una cabina spogliata degli accessori superflui e con un roll-bar al posto dei sedili posteriori, cinture Schroth Motorsport, sedili Recaro Sportster CS e fibra di carbonio sui paddle del cambio e sulla console centrale.