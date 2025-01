BMW si prepara a ridefinire il mercato automobilistico con il debutto del nuovo iX5 nel 2026, un modello che rappresenta una svolta epocale per la casa automobilistica tedesca. Questo innovativo SUV elettrico sarà il primo di sei nuovi veicoli che, entro tre anni, completeranno la transizione verso l’elettrificazione della gamma SUV di BMW.

BMW iX5, un concentrato di tecnologia

Il nuovo iX5 sarà equipaggiato con tecnologie di ultima generazione, tra cui componenti di sesta generazione per la trazione elettrica e batterie con celle rotonde ad alta densità energetica. Inoltre, sarà dotato di un’architettura elettrica avanzata a 800V, che garantirà prestazioni elevate e tempi di ricarica ottimizzati. Entro il 2028, BMW amplierà l’offerta con una versione alimentata a idrogeno, sviluppata in collaborazione con Toyota, rafforzando il suo impegno verso una mobilità sostenibile e diversificata.

Parallelamente, BMW lancerà una nuova generazione del classico X5, che continuerà a offrire motorizzazioni a combustione interna aggiornate, incluse versioni benzina, diesel e ibride plug-in. Entrambi i modelli saranno costruiti su una versione evoluta della piattaforma CLAR, scelta per la sua flessibilità produttiva e per il contenimento dei costi di sviluppo. La produzione sarà concentrata nello stabilimento di Spartanburg, negli Stati Uniti, recentemente oggetto di un investimento di 1,27 miliardi di sterline per adeguarsi alle nuove esigenze produttive.

Dal punto di vista estetico, il iX5 presenterà un design ispirato ai concept Neue Klasse, caratterizzato da linee fluide e una distintiva grafica luminosa a forma di X per i fari anteriori. Le dimensioni del veicolo cresceranno leggermente, superando i cinque metri di lunghezza, per integrare il pacco batterie senza compromettere lo spazio interno.

Due le versioni

In termini di prestazioni, il modello di punta X5 M60 sarà disponibile in due varianti: una versione plug-in hybrid per il mercato europeo, con un motore turbo da 3.0 litri e un sistema elettrico avanzato, e una variante con motore V8 da 4.4 litri destinata ai mercati statunitensi e mediorientali. BMW ha inoltre confermato lo sviluppo di un iX5 M ad alte prestazioni, previsto per il 2027, che sarà dotato di una configurazione a doppio motore elettrico in grado di superare i 600 CV.

Con questa strategia, BMW dimostra la sua capacità di coniugare tradizione e innovazione, offrendo soluzioni all’avanguardia per soddisfare le esigenze di una clientela globale in continua evoluzione.