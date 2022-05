Nella seconda metà di quest’anno la Casa automobilistica di Monaco lancerà la sua nuova auto elettrica che rappresenterà il modello di accesso alla gamma a zero emissioni del marchio. Si tratta del SUV in formato compatto denominata BMW iX1.

Un primo sguardo al design della nuova BMW iX1

Derivata dalla terza generazione della versione termica X1, con la quale condividerà l’utilizzo della piattaforma modulare FAAR, questo modello avrà il compito di sostituire indirettamente l’ormai veterana BMW i3, che sarà ritirata dal mercato durante l’estate.

Come preludio al suo coming out, il brand bavarese ha pubblicato per la prima volta le immagini della BMW iX1 durante i suoi test di sviluppo ad Arjeplog (Svezia); cioè nel circolo polare artico. E BMW ha anche fatto sapere che l’iX1 ha recentemente completato i test dei sistemi di trasmissione e telaio insieme al resto della gamma, con motori termici e plug-in, X1.

I primi dati sull’autonomia

Secondo quanto annunciato qualche settimana fa, la nuova sport utility elettrica di BMW offrirà un’autonomia di 413-438 km nell’ambito del ciclo di omologazione europeo WLTP, anche se questi dati non sono definitivi, trattandosi di semplici proiezioni basate sull’attuale stato di sviluppo del progetto. Il consumo da parte sua sarà di 17,3-18,4 kWh/100 km.

In assenza di conferme ufficiali, la nuova BMW iX1 dovrebbe essere disponibile nella variante meccanica a trazione anteriore (eDrive20) e in quella a trazione totale (xDrive30). E non è da escludere che, dopo il debutto commerciale, venga aggiunta una variante ad alte prestazioni firmata M (la divisione sportiva di BMW), cosa che già accade con le attuali i4 M50, iX M60 e i7 M70.

BMW iX1: le foto spia ufficiali Guarda le altre 2 fotografie →

La nuova BMW iX1 sarà presentata in autunno

Dal punto di vista estetico, la BMW iX1 sarà quasi identica alla versione convenzionale X1, dalla quale sarà differenziata da una griglia cieca, paraurti specifici, un’offerta di ruote dal design aerodinamico e una serie di modanature blu. Nell’abitacolo dovrebbe incorporare il BMW Curved Display associato al sistema di infotainment iDrive 8.

Le rivali

Tra le rivali della nuova BMW iX1 da segnalare sono la Mercedes-Benz EQA e la Volvo XC40 Recharge. Inoltre, è possibile che successivamente la gamma venga completata con la comparsa di un ipotetico iX2, che sarebbe una sorta di versione “coupé” di questo piccolo SUV elettrico, cje in questo caso dovrà vedersela con la rivale diretta, svedese, Volvo C40 Recharge.