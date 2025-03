Quattrocentottantacinque kilowatt di potenza, 701 chilometri di autonomia e prezzi in calo fino a 25.000 euro: sono questi i numeri che caratterizzano il restyling 2025 della BMW iX, l’ammiraglia elettrica che si rinnova nello stabilimento di BMW Dingolfing, confermando la leadership tecnologica del marchio bavarese nel segmento dei SUV premium a zero emissioni.

BMW iX: ben 700 km di autonomia

Il rinnovamento introduce significativi aggiornamenti per tutte le versioni della gamma. La iX xDrive60 stabilisce un nuovo record di autonomia SUV elettrico con 701 km nel ciclo WLTP, mentre la nuova iX xDrive45 sostituisce la precedente xDrive40 con 300 kW di potenza e 602 km di percorrenza. Al vertice della gamma, la BMW iX M70 xDrive stupisce con i suoi 485 kW e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi.

L’estetica evolve mantenendo l’identità distintiva del modello. La caratteristica griglia a doppio rene si arricchisce dell’illuminazione ‘Iconic Glow’, mentre nuovi fari LED adattivi e un paraurti ridisegnato completano l’aggiornamento. Il pacchetto M Sport opzionale aggiunge un tocco di sportività, accompagnato da una gamma colori ampliata.

Sistema Plug & Cgarge Multi Contract

Sul fronte tecnologico, la iX 2025 introduce il sistema Plug & Charge Multi Contract per semplificare le ricariche e un navigatore evoluto con informazioni in tempo reale sulle stazioni di ricarica. La capacità di traino resta confermata a 2.500 kg.

Il listino prezzi vede una revisione al ribasso: si parte da 83.500 euro per il modello base, mentre la xDrive60 scende a 99.900 euro e la M70 xDrive si posiziona a 124.900 euro, migliorando il rapporto qualità-prezzo dell’intera gamma.

Lo stabilimento di BMW Dingolfing si conferma centrale nella strategia elettrica di BMW, producendo anche altri modelli come i7, i5 e le loro varianti station wagon, in attesa della rivoluzionaria piattaforma ‘Neue Klasse’ prevista per fine 2025.