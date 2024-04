Nel luglio del 2024, BMW lancerà globalmente le versioni aggiornate della BMW i4 elettrica e della BMW Serie 4 Gran Coupé. Questo restyling si distingue per significative innovazioni nel design, conferendo un aspetto più elegante e sportivo, e nell’avanzamento della tecnologia a bordo. In particolare, la BMW i4 vanta una griglia frontale rinnovata con una superficie semichiusa, mentre i cambiamenti esterni includono nuovi fari LED e un’ampia gamma di colorazioni BMW Individual, oltre a opzioni di cerchi aerodinamici da 19 e 20 pollici.

I modelli rinnovati verranno prodotti nello stabilimento BMW di Monaco di Baviera, e saranno disponibili anche nelle edizioni M Performance, con il pacchetto sportivo M Sport. Gli interni, tuttavia, rimangono sostanzialmente invariati, con la conferma del BMW Curved Display, nuovi volanti, sedili sportivi in Sensatec e una capacità del bagagliaio che varia tra 470 e 1.290 litri con i sedili posteriori abbattuti.

Sul fronte tecnologico, l’abitacolo digitalizzato si distingue per un cruscotto con meno pulsanti e un sistema iDrive aggiornato, il BMW Operating System 8.5, che offre un’interfaccia utente semplificata e un controllo vocale migliorato. L’assistente personale BMW Intelligent si arricchisce di nuove lingue e di un’interfaccia grafica aggiornata.

BMW i4, tante opzioni sotto il cofano

La gamma di motori per la Serie 4 Gran Coupé comprende diverse opzioni: dai propulsori a benzina quattro cilindri da 184 CV e 245 CV, fino al sei cilindri da 374 CV con tecnologia mild hybrid. Anche i motori diesel presentano opzioni ibride leggere, con potenze che variano tra 190 CV e 286 CV.

La BMW i4 si presenta con novità significative, tra cui la versione xDrive40 con trazione integrale elettrica che offre fino a 401 CV e un’autonomia di 444-548 km. La ricarica delle batterie può essere effettuata fino a 11 kW in corrente alternata e fino a 205 kW in corrente continua, permettendo una ricarica dal 10% all’80% in circa 30 minuti. Le versioni della BMW i4 supportano anche il Connected Home Charging e il Plug & Charge Multi Contract, facilitando la ricarica domestica e durante i viaggi.