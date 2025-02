Auto usate, numeri da record a gennaio: 278.120 transazioni

Il mercato usato in Italia ha iniziato il 2025 con una crescita significativa: i passaggi di proprietà sono aumentati del 3,7%, mentre le radiazioni auto hanno registrato un incremento del 9,8%, con un totale di 278.120 transazioni di vetture usate nel mese di gennaio.

Cresce il mercato delle auto usate

Il settore automobilistico italiano di seconda mano si distingue per un avvio d’anno positivo, con una notevole dinamicità nel comparto delle auto di seconda mano. Secondo i dati del bollettino Auto-Trend, i passaggi di proprietà netti delle vetture usate sono cresciuti del 4,4% rispetto a gennaio 2024, con una media giornaliera in aumento del 9,4%. Le radiazioni auto, invece, hanno raggiunto quota 104.773, segnando un balzo dell’11,7% su base annua e un incremento giornaliero del 17%. Il tasso di sostituzione si è attestato a 0,82, evidenziando che per ogni 100 auto nuove immatricolate, 82 sono state dismesse.

Nel panorama delle alimentazioni, il mercato evidenzia ancora una predominanza di diesel e benzina, ma le opzioni green continuano a guadagnare terreno. Le auto ibride a benzina hanno raggiunto l’8,1% del mercato, con una crescita impressionante del 42,6%, mentre le auto elettriche, pur rappresentando solo lo 0,8%, hanno registrato un incremento del 48,7%.

In aumento anche i minipassaggi

Per quanto riguarda i minipassaggi, il diesel rimane in testa con il 45,2% delle transazioni, nonostante una leggera flessione rispetto al 49,8% dell’anno precedente. Le auto ibride a benzina si attestano al 10,8% (+38,5%), mentre le auto elettriche raggiungono l’1,2%, con una crescita del 24%.

Infine, il settore delle due ruote mostra dinamiche differenti rispetto alle quattro ruote, con un modesto aumento dell’1,3% nei passaggi di proprietà e una flessione del 6,2% nelle radiazioni.