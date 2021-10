Auto fuori controllo attraversa 8 corsie e si schianta [Video]

Un incredibile video mostra una Toyota Hilux impazzita, che attraversa a grande velocità tre carreggiate, altrettanti spartitraffico e un totale di otto corsie, evitando miracolosamente le auto incolonnate, per poi schiantarsi contro un muro. Il campo visivo non si spinge fino all’area del crash, ma ci consola sapere che nessuno, per fortuna, si è fatto male in modo serio. Gli organi di informazione parlano di ferite lievi per gli occupanti del pick-up giapponese: una donna e un bambino.

Facendo scorrere i fotogrammi, si nota come l’auto fuori controllo abbia sfiorato diversi altri veicoli durante la folle corsa, evitandoli di un soffio. Qui la fortuna ci ha messo lo zampino. Meglio così, perché il bollettino poteva essere molto più drammatico.

Nelle immagini catturate dalla polizia si nota come la Toyota Hilux giunga ad andatura molto spedita dal lato sinistro dell’inquadratura dirigendosi pericolosamente contro le altre vetture. Difficile capire cosa sia successo. Un problema ai freni? Un errore di calcolo? Saranno gli investigatori a fare chiarezza sulle dinamiche dell’incidente, avvenuto in Australia.