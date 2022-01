Auto elettriche: ecco la batteria da ben 1210 km di autonomia

Presto i veicoli elettrici potrebbero sfruttare nuove batterie in grado di garantire un’autonomia record, molto superiore al muro dei 1.000 km. L’incredibile risultato è stato raggiunto dalla batteria ONE di Gemini 001 in grado di offrire un’autonomia oltre 1200 km con una sola carica di energia.

Eliminare l’ansia da ricarica

Il nuovo super accumulatore è stato svelato da Mujeeb Ljaz, fondatore e CEO di Our Next Energy (ONE), che nel corso dell’evento di presentazione della nuova batteria ha dichiarato: “Vogliamo accelerare l’adozione dei veicoli elettrici eliminando l’ansia da ricarica, che oggi frena la maggior parte dei consumatori”.

1.210 km a bordo di una Tesla Model S

Il nuovo pacco batterie che attualmente si trova ancora allo stadio di proof-of-concept è stato testato su una Tesla Model S durante condizioni di guida reali effettuate sulle strade del Michigan. Lo stupefacente risultato della batteria ONE si è tradotto in una percorrenza di ben 1.210 km con una sola carica di energia. Le prove effettuate in laboratorio sono risultate addirittura migliori, infatti sono state raggiunti 1.419 km ad una velocità media di crociera di 88 km/h.

Una batteria senza difetti

Per il settore della mobilità a zero emissioni si tratta di un enorme passo in avanti, considerando che ad oggi le batterie sono ancora il vero tallone d’Achille delle auto elettriche. Questo perché gli accumulatori sono le componenti più costose di questi veicoli, incidono molto sulla loro massa e soprattutto sul costo di produzione, senza dimenticare che non riescono a competere con l’autonomia offerta da molte automobili termiche. Bisogna infatti ricordare che purtroppo sull’autonomia offerta dalle batterie incidono negativamente numerosi fattori esterni, come ad esempio la guida ad alta velocità, le condizioni meteorologiche i percorsi montuosi e il traino di rimorchi.

Maggiore densità e medesimo ingombro

Grazie ad una densità energetica di 416 Wh/L, la batteria ONE Gemini è in grado di raddoppiare l’energia disponibile a bordo utilizzando il medesimo spazio. L’azienda ha inoltre enormi ambizioni per il prossimo futuro: entro il 2023 sarà portato a termine il prototipo definitivo che porterà alla realizzazione del primo sito produttivo in Nord America. Senza mezzi termini, Mujeeb Ljaz è convinto che questa nuova tecnologia permetterà di eliminare definitivamente il fabbisogno nichel che il cobalto, senza “rinunciare però alla densità energetica” e tutto questo sarà possibile reinventando la chimica delle batterie e l’architettura delle celle.