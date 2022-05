Auto distrutta circola normalmente su strada [Video]

A tutti sarà capitato di vedere un’auto distrutta, ma incontrarne una che circola come se nulla fosse in un arteria viaria pubblica è davvero irrituale. Forse quello proposto dal video è un caso più unico che raro. Comunque è un caso biasimabile. Non sappiamo dove sono state effettuate le riprese, ma poco importa. Ciò che conta è mettere in risultato l’eccentricità dei fatti e l’irresponsabilità della condotta. I fotogrammi mostrano addirittura il veicolo impegnato a sgattaiolare fra gli altri mezzi in circolazione.

Pare che si tratti di una Honda Civic, ma la sua carrozzeria è talmente accartocciata da richiedere un’autopsia, per risalire con certezza all’identità dell’auto distrutta, che viene usata con accanimento su strada. Neanche il regista di un film d’azione, come quelli della saga di 007, si sarebbe forse spinto a tanto nell’uso di un mezzo così conciato, ma si sa: la fantasia non ha limiti. Spesso, poi, la realtà supera la fantasia. Nel filmato odierno c’è una prova dell’assunto. A voi le immagini.