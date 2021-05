Auricolari auto: sono sicuri e legali?

L’utilizzo del telefono cellulare è uno dei principali fattori di distrazione alla guida che purtroppo può avere conseguenze molto pericolose e addirittura letali. Per questo motivo, il Codice della Strada prevede multe che variano da un minimo di 165 ad un massimo di 661 euro, senza dimenticare che in caso di recidiva entro due anni dalla prima sanzione si è soggetti alla sospensione della patente da uno a tre mesi.

Per parlare in tutta sicurezza mentre si guida è consigliabile utilizzare un apposito sistema vivavoce, anche se in alternativa molti automobilisti utilizzano gli auricolari, uno strumento usato spesso anche per ascoltare la propria musica preferita. Purtroppo però, indossare e utilizzare gli auricolari quando ci si trova al volante di un veicolo può risultare anche molto pericoloso perché questi accessori isolano i rumori esterni, rendendo di conseguenza più difficile identificare eventuali situazioni pericolose.

Progetto “8D”

Secondo un nuovo studio condotto da Ford, le persone che indossano gli auricolari impiegano in media ben 4 secondi in più nel percepire potenziali pericoli sulla strada, rispetto a quelle che non li indossano. Per ottenere questo risultato, Ford ha messo a punto il progetto “8D”, ovvero un’experience sonora altamente immersiva.

Uno studio su 2.000 persone

Nel progetto sono state coinvolte oltre 2.000 persone provenienti da tutti gli stati europei. I soggetti sono stati posizionati all’interno di una strada virtuale dove è stato possibile misurare i tempi di reazione dei singoli partecipanti durante situazioni potenzialmente pericolose. Dopo aver partecipato a questa esperienza, la maggior parte delle persone ha dichiarato che non avrebbe più utilizzato gli auricolari durante la guida. Secondo lo studio, il 56% dei partecipanti ha dichiarato di essere stato coinvolto in un incidente e il 27% indossava gli auricolari al momento in cui si è verificato.

Utilizzare gli auricolari alla guida è legale?

Un altro punto importante della questione è se l’uso degli auricolari alla guida è permesso dal Codice della strada. L’articolo 173 comma 2 del CdS afferma che “è vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’art. 138, comma 11, e di polizia. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie, che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani”. In poche parole l’uso di cuffie sonore alla guida risulta assolutamente vietato, mentre risulta possibile utilizzare dei semplici auricolari, ma il loro uso è consentito su un solo orecchio proprio per evitare l’effetto isolante.