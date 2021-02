Audi SQ7, debutta l’aero packages targato ABT Sportsline

ABT Sportlines, celebre elaboratore tedesco amante dei modelli del Gruppo Volkswagen, ha presentato il suo inedito “aero packages” dedicato all’Audi SQ7. Il tuner teutonico ha infatti deciso di regalare ancora più grinta e presenza scenica al SUV ad alte prestazioni della Casa dei quattro anelli con un completo kit estetico-aerodinamico realizzato in fibra di carbonio.

Kit estetico e ruote da 22 pollici

Il kit estetico comprende un nuovo splitter anteriore, minigonne laterali e un inedito diffusore posteriore che ospita l’impianto di scarico sportivo a quattro vie di colore nero e realizzato in acciaio inox. Non mancano inoltre passaruota allargati, chiamati ad accogliere gli inediti cerchi in lega da 23 pollici, disponibili in tre differenti tipi di design.

Spazio alla personalizzazione

Anche il lussuoso abitacolo dell’imponente SUV di Ingolstadt può essere personalizzato di tutto punto grazie ad una serie di componenti di pregio e materiali opulenti, come ad esmepio i rivestimenti in pelle dedicati ai sedili e ai pannelli porta, gli inserti in fibra di carbonio per la plancia, i badge ABT e tanti altri dettagli degni di nota.

Ancora più potenza

Lo specialista delle elaborazioni ovviamente ha in serbo per la già potentissima SQ7 anche un potenziamento meccanico dedicato al poderoso V8 biturbo 4.0 litri TFSI che ha visto aumentare la propria cavalleria di ben 75 CV, per un totale di 510 CV, mentre la coppia ha raggiunto quota 970 Nm.