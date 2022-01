Audi S3 by MTM: più potente della RS3

L’Audi S3 è il punto intermedio tra le versioni standard dell’Audi A3 e l’estrema RS 3. Anche se è oscurata dalla versione radicale della famiglia RS, la realtà è che si tratta di un ottima opzione situata nella fascia dei 300 CV. A ricordarci il valore di questa versione sportiva della compatta di Ingolstadt ci ha pensato il tuner tedesco MTM. Il risultato è un impressionante aumento di potenza che lascia perfino le prestazioni della sua sorella maggiore, l’Audi RS 3, molto indietro.

Body kit esterno

Rifinita in un’appariscente tonalità “giallo pitone” con accenti verdi, l’S3 MTM Clubsport presenta un set di ruote Bimoto da 19 pollici, uno spoiler posteriore montato sul tetto, un nuovo splitter (entrambi in fibra di carbonio) e nuove calotte per gli specchietti retrovisori.

Interni

MTM ha lavorato anche all’interno, dove la S3 perde i sedili posteriori, sostituiti da una roll-bar dis icuezza. Davanti il guidatore e il co-pilota viaggiano a bordo di sedili Recaro Podium rifiniti con una colorazione simile a quella della carrozzeria.

Upgrade fino a 480 CV

Il motore che equipaggia l’Audi S3 di fabbrica è un quattro cilindri 2.0 TFSI che sviluppa 310 cavalli. MTM offre diversi livelli di upgrade per questo propulsore: lo Stage 1 aumenta la potenza a 360 CV, lo Stage 2 a 380 CV e lo Stage 3 a 430 CV, già oltre i 400 CV della RS 3.

Tuttavia c’è ancora lo Stage 4 di MTM che include un nuovo turbocompressore, tubo di scarico, kit di aspirazione specifico e una ECU su misura. Il risultato è una potenza di ben 480 CV che le consente di passare da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi, molto meno dei 3,8 secondi necessari alla RS 3 Sportback per completare lo sprint.