Audi RS7 Sportback by Mansory: bolide da 780 CV

Mansory è senza dubbio uno dei tuner internazionali più esagerati di tutti i tempi, le sue creazioni si concentrano su supercar e vetture di lusso, trasformate per l’occasione in bolidi dalle prestazioni esagerate e dalle finiture opulente e a dir poco estrose. L’ultima creazione dell’elaboratore tedesco ovviamente non fa eccezione: stiamo parlando dell’Audi RS7 Sportback, opportunatamente elaborata per offrire prestazioni elevatissime, senza rinunciare al lusso più spinto.

Look aggressivo

Al contrario di tante altre elaborazioni targate Mansory, la RS7 in questione mantiene un look piuttosto sobrio, almeno per quanto riguarda gli esterni, che si distinguono per una livrea color Nardo Gray, esaltata da un kit estetico-aerodinamico realizzato in fibra di carbonio che comprende tra le altre cose: splitter anteriore, spoiler posteriore, e inserti azzurri che impreziosiscono numerosi dettagli aerodinamici, le pinze dei freni e i profili delle enormi ruote in lega da 22 pollici di colore nero.

Non passa inoltre inosservato l’estrattore posteriore che ingloba uno scarico sportivo con quattro uscite dalla forma quadrangolare che promettono un sound super coinvolgente.

Abitacolo vistoso

Decisamente meno sobri gli interni che compongono l’abitacolo. Mansory ha infatti optato per pelle bicolore blu e nera che riveste completamente la plancia, i sedili e il volante sportivo con corona in carbonio, inoltre il tutto è inoltre rifinito da cuciture in contrasto di colore bianco.

V8 biturbo da 780 CV

A stupire maggiormente rimangono le prestazioni offerte dal V8 biturbo da 4.0 litri che ha visto aumentare la proprie potenza da 600 a 780 CV, mentre la coppia è a quota 1.000 Nm. Grazie alle modifiche tecniche firmate Mansory, la RS7 Sportback brucia lo scatto da 0 a 100 km/h in 3 secondi, ovvero 6 decimi in meno della versione di serie.