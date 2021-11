Audi RS6 Avant by Mansory e MTM

L’Audi RS 6 Avant è uno dei modelli che più si presta al tuning. Molte delle auto del marchio dei Quattro Anelli hanno subito molteplici trasformazioni da parte degli specialisti più rinomati, che hanno dato libero sfogo alla loro fantasia. Ma mai prima d’ora due aziende si erano unite per realizzare una preparazione di un’Audi.

Body-kit muscoloso

I tuner in questione sono MTM e Mansory e il modello protagonista di questo progetto è la top di gamma dell’Audi A6. Questa RS 6 Avant attira l’attenzione da ogni angolazione che la si guardi, con un enorme paraurti anteriore con lamelle aperte soprattutto sul pannello del cofano. La crash bar presenta anche alcuni nuovi spoiler in fibra di carbonio a vista, che aumentano lo sbalzo e la lunghezza della station wagon.

I due specialisti hanno anche montato nuovi cerchi in lega da 22 pollici di diametro, nuove minigonne laterali, un nuovo spoiler posteriore sul portellone per aumentare la deportanza, nonché uno più sottile appena sotto il lunotto. Ma ciò che colpisce davvero è il paraurti posteriore con un enorme diffusore e i quattro scarichi integrati in alcune modanature quadrate.

Per completare il design esterno, i due tuner hanno dipinto la carrozzeria in un suggestivo nero lucido, che si combina con le strisce decorative blu che corrono lungo i lati della carrozzeria, gli anelli dei cerchi in lega, le pinze dei freni e il diffusore posteriore. Inoltre MTM e Mansory hanno anche tolto un po’ di risalto ad Audi oscurando gli emblemi sui quattro anelli…

Upgrade da 820 CV per il V8

I due preparatori non hanno segnalato alcuna possibile modifica agli interni, mentre il V8 biturbo da 4.0 litri subisce un potente upgrade. E dopo il tuning meccanico i 600 CV di potenza massima e la coppia di 800 Nm originali sembrano pochi rispetto alla nuova potenza di 820 CV e 1.167 Nm. Numeri che tradotti in prestazioni sono davvero scandalosi, dal momento che impiega solo 2,9 secondi per raggiungere i 100 km/h con partenza ferma ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 330 km/h.