Audi RS Q3 Edition 10 years: nuova serie speciale

Questa è la nuova Audi RS Q3 Edition 10 years, versione speciale creata per celebrare il decimo anniversario del SUV dei Quattro Anelli incentrato sulle prestazioni.

Audi RS Q3 Edition 10 years: segni di riconoscimento

Le modifiche apportate all’auto iniziano con l’esterno, dove una nuova finitura denominata grigio Chronos metallizzato adorna il SUV ed è limitato a questo modello a tiratura limitata. I clienti potranno optare per Dew Silver opaco se lo preferiscono, sebbene sia disponibile su tutti i modelli RS Q3 standard.

Audi ha anche sviluppato nuovi cerchi in lega da 21 pollici per l’auto, completi di un design a doppie razze, una finitura nera e avvolti da pneumatici 225/35. È inoltre disponibile un set di freni in carboceramica, completi di pinze dei freni grigio antracite lucidate, ma disponibili anche in rosso o blu a un costo aggiuntivo.

Vari altri elementi scuri si trovano sull’esterno del SUV. Tra questi i fari a LED a matrice oscurati con luce lampeggiante dinamica e calotte degli specchietti retrovisori esterni. Il nero lucido adorna anche il telaio del tetto, i bordi delle fessure dei finestrini e i rivestimenti delle portiere, così come le lame sul paraurti anteriore e il diffusore posteriore. Anche il badge Audi sulla grande griglia anteriore è rivestito di nero lucido, proprio come il badge sul portellone.

Gli interni della Audi RS Q3 Edition 10 years

A differenziare ulteriormente una RS Q3 Edition 10 years dal modello standard sono gli esclusivi sedili avvolgenti decorati con una combinazione di pelle in microfibra Dinamica e con rivestimenti degli schienali in fibra di carbonio opaca. Cuciture color rame si trovano anche sul centro del sedile, sul bracciolo centrale, sul bracciolo della portiera, il volante e i tappetini neri. Non mancano una manciata di accenti in carbonio per le rifiniture.

Motore originale

Non sono state apportate modifiche al propulsore, il che significa che sotto il cofano rimane il cinque cilindri turbo da 2,5 litri che eroga 395 CV e 480 Nm di coppia. L’Audi RS Q3 Edition 10 Years è limitata a 555 esemplari in tutto il mondo ed è disponibile come pacchetto a partire da 5.990 euro.