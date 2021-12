Audi R8 RWD: la “posteriore” diventa ancora più potente

Novità in vista per la gamma dell’Audi R8, supercar di punta del celebre marchio dei quattro anelli: la versione V10 performance RWD dotata di trazione posteriore – disponibile sia nella variante coupé che spyder – ha ricevuto un incremento di potenza e una dotazione ancora più ricca e completa.

Aumentano potenza e coppia

La supercar tedesca monta centralmente il noto V10 FSI 5.2 litri aspirato, anche se adesso il propulsore ha visto crescere potenza e coppia rispettivamente fino a quota 570 CV e 550 Nm. Parliamo di un incremento di ben 30 CV e 10 Nm rispetto alla versione che sostituisce. Questa novità a permesso quindi alla versione RWD di raggiungere i medesimi valori della quattro ruote motrici.

Prestazioni da urlo

I dati dichiarati dal costruttore parlano di una velocità massima di 329 km/h per la versione coupé e di 327 km/h per la Spyder, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h viene effettuato in 3,7 secondi che diventano 3,8 per la Spyder. La vettura mantiene lo stesso peso (Coupé 1.590 kg e Spyder 1.695 kg). Grazie ad un sistema di sospensioni ottimizzato, la vettura è diventata anche più divertente, infatti se si sceglie la modalità Sport – il controllo di stabilità e il setup degli ammortizzatori hanno una taratura specifica per consentire derapate controllate. In totale abbiamo quattro configurazioni per la guida, compresa la più estrema denominata “Performance” che esalta anche il sound del propulsore.

Dotazione e pacchetti speciali

La R8 V10 performance RWD può essere personalizzata con 10 livree, tra cui l’Ascari Blue Metallic, disponibile fino ad ora solo sulla versione quattro. La dotazione della vettura comprende l’uso di pneumatici 245/30 R20 davanti e 305/30 R20 abbinati ad un sistema frenante con dischi in carboceramica da 380 mm. A richiesta si può ottenere il pacchetto “R8 performance design” che include tra le altre cose rivestimenti in pelle e Alcantara neri, cuciture a contrasto Mercato Blue e inserti in carbonio.

Prezzi

La R8 sarà disponibile in Italia nei primi mesi del 2022 ad un listino che parte da 168.650 euro per la Coupé e da 181.950 euro per la Spyder.