Il 2024 segna un’evoluzione significativa per i modelli Audi Q7 e Q8, due dei SUV più rappresentativi della casa di Ingolstadt, che introducono importanti aggiornamenti. Quest’anno, entrambi i modelli vantano nuove varianti ibride plug-in che promettono maggior potenza e efficienza.

I nuovi Audi Q7 e Q8 sono equipaggiati con un sistema powertrain di ultima generazione che include batterie più capienti, capaci di erogare una potenza massima impressionante di 490 CV e di offrire fino a 84 km di autonomia in modalità completamente elettrica, secondo il ciclo WLTP. La base di questa innovazione è un motore 3.0 V6 da 340 CV abbinato a un motore elettrico da 177 CV e 460 Nm di coppia, integrato in una trasmissione tiptronic a 8 rapporti.

Audi Q7 e Q8 2024, aumenta la cavalleria

La versione 55 TFSI e quattro raggiunge una potenza complessiva di 394 CV, con un incremento di 13 CV rispetto al modello precedente, e 600 Nm di coppia, che le permette di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi. Per chi cerca ancora più prestazioni, la versione 60 TFSI e quattro offre 490 CV e 700 Nm di coppia, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in esattamente 5 secondi.

Entrambi i modelli hanno una velocità massima limitata a 240 km/h, con 135 km/h in modalità puramente elettrica. Rispetto ai modelli precedenti, le batterie sono state potenziate a 22 kWh netti (da 14,4 kWh), permettendo così un aumento dell’autonomia del 70%. La ricarica delle batterie può avvenire in corrente alternata fino a 7,4 kW, richiedendo circa 3 ore e 45 minuti per una ricarica completa.

Un’altra novità è la possibilità di avviare i veicoli direttamente in modalità elettrica o ibrida tramite il sistema d’infotainment MMI. Il Predictive Efficiency Assist aiuta a estendere l’autonomia elettrica regolando automaticamente la distanza dal veicolo che precede e recuperando fino a 25 kW di potenza elettrica.

Maggior personalizzazione

In termini di personalizzazione, i nuovi Q7 e Q8 offrono opzioni più ricche, inclusi cinque tipi di inserti decorativi come carbonio twill opaco e alluminio spazzolato opaco, oltre a nuove tinte metallizzate esclusive come l’oro Sakhir e il blu Ascari. Disponibili dal giugno 2024, i nuovi modelli Q7 e Q8 TFSI e quattro partono rispettivamente da un prezzo di 82.900 euro e 98.150 euro.