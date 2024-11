Audi alza l’asticella della sua gamma Q5 con la nuova generazione dell’Audi Q5 Sportback, un SUV Coupé dal design ancora più sportivo e dotato delle ultime innovazioni tecnologiche. Pensata per ampliare l’appeal della famiglia Q5, questa versione combina l’eleganza delle linee coupé con la versatilità e l’efficienza tipiche del marchio.

Design e dimensioni, eleganza in stile coupé

Con una lunghezza di 4,71 metri, la Q5 Sportback si basa sulla piattaforma modulare PPC (Premium Platform Combustion), condivisa con il modello Q5 standard. Tuttavia, il design si distingue per il profilo del tetto ribassato e per il posteriore scolpito, che accentuano il carattere sportivo del veicolo. Il frontale è dominato da un’ampia griglia single frame a nido d’ape tridimensionale, mentre al posteriore spiccano i nuovi gruppi ottici OLED di seconda generazione, che fungono da display interattivi per migliorare la sicurezza stradale grazie alla tecnologia Car-to-X.

Tecnologia di bordo, un’esperienza digitale avanzata

L’interno della nuova Audi Q5 Sportback 2025 è un concentrato di tecnologia, con l’Audi Digital Stage che comprende:

Audi Virtual Cockpit da 11,9 pollici.

da 11,9 pollici. Display curvo da 14,5 pollici per il sistema MMI .

. Schermo da 10,9 pollici dedicato al passeggero.

La piattaforma infotainment è basata su Android Automotive OS, con aggiornamenti OTA e un assistente vocale potenziato grazie a ChatGPT.

Motorizzazioni: Mild Hybrid e V6 per ogni esigenza

La gamma motori al lancio comprende tre opzioni, tutte dotate del sistema Mild Hybrid Plus a 48V:

2.0 TFSI da 204 CV con trazione anteriore o integrale quattro ultra.

da 204 CV con trazione anteriore o integrale quattro ultra. 2.0 TDI da 204 CV e 400 Nm di coppia con trazione integrale quattro ultra.

da 204 CV e 400 Nm di coppia con trazione integrale quattro ultra. Al vertice, il V6 3.0 TFSI da 367 CV della versione sportiva Audi SQ5 Sportback.

In futuro saranno disponibili anche due versioni ibride Plug-in, per completare l’offerta elettrificata.

Nonostante la linea sportiva, la capacità di carico rimane notevole, con 515 litri ampliabili fino a 1.415 litri. Sul fronte sicurezza, il SUV offre una vasta gamma di sistemi ADAS, raggiungendo il Livello 2 di assistenza alla guida.

Disponibilità e prezzo di Audi Q5 Sportback 2025

Il debutto della nuova Audi Q5 Sportback 2025 nelle concessionarie italiane è previsto per il primo semestre del 2025. I prezzi per il mercato italiano non sono ancora stati annunciati, ma in Germania il listino parte da 54.800 euro.