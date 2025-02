Chi ha detto che un SUV Coupé non possa essere elegante come una coupé? Audi risponde con la nuova Audi Q3 Sportback, il cui debutto è previsto nel 2025 come parte di un’importante offensiva di prodotto del marchio dei quattro anelli. Il modello, che si presenterà con un design più raffinato e dimensioni leggermente maggiorate, sarà disponibile con motorizzazioni ibride, inclusa una versione plug-in hybrid capace di percorrere oltre 100 km in modalità elettrica.

Audi Q3 Sportback, avrà un design all’avanguardia

La nuova generazione del SUV coupé tedesco si distinguerà per un design all’avanguardia, caratterizzato da elementi stilistici mutuati dalla Q6 e-tron. Il frontale presenterà fari sdoppiati e una griglia ridisegnata, mentre il profilo posteriore sarà dominato da una linea del tetto decisamente spiovente, conferendo al veicolo quell’aspetto sportivo tanto apprezzato nel segmento premium.

L’architettura MQB Evo del Gruppo Volkswagen, già utilizzata con successo sulla Tiguan, garantirà alla nuova Q3 Sportback un equilibrio ottimale tra prestazioni ed efficienza. Gli interni non tradiscono la tradizione design Audi, offrendo materiali pregiati e tecnologie di ultima generazione per connettività e assistenza alla guida.

Il lancio del nuovo modello

Nonostante il design sportiveggiante possa limitare leggermente lo spazio per i passeggeri posteriori, Audi ha lavorato per ottimizzare l’abitabilità complessiva. La gamma motori comprenderà unità termiche tradizionali affiancate da versioni elettrificate, con particolare attenzione alla variante ibrida plug-in, che rappresenta la punta di diamante in termini di efficienza energetica.

Il lancio della Q3 Sportback si inserisce in un momento strategico per Audi, che punta a riaffermare la propria leadership nel settore dei SUV premium compatti. La commercializzazione inizierà nei primi mesi del 2025, con la versione Sportback che seguirà a breve distanza il lancio della Q3 standard.