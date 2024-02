Audi Q2: il SUV beneficia dell’aggiornamento del sistema d’infotainment

Audi Q2, SUV compatto caratterizzato dai quattro anelli, ha subito un’evoluzione digitale significativa. Grazie all’aggiornamento del sistema d’infotainment, ora dotato di un touchscreen da 8,8 pollici, i servizi di bordo possono essere gestiti in modo più intuitivo. La precedente manopola a pressione e rotazione è stata sostituita da un pratico vano portaoggetti.

Audi Q2: evoluzione digitale per il SUV della casa tedesca

La digitalizzazione rappresenta uno dei principi fondamentali nel DNA di Audi. La Audi Q2, che funge da porta d’ingresso alla vasta gamma di SUV della casa tedesca, ha beneficiato di un importante aggiornamento del sistema d’infotainment. Ora è dotata di un touchscreen da 8,8 pollici che consente di gestire facilmente i servizi di bordo. Inoltre, l’Audi virtual cockpit con display da 12,3 pollici è previsto di serie sin dal primo livello di equipaggiamento. Parallelamente, la dotazione di sicurezza standard è stata potenziata con il riconoscimento della segnaletica stradale tramite telecamera, in grado di individuare i limiti di velocità e i divieti di transito.

La strumentazione digitale Audi virtual cockpit vanta un display Full HD con una risoluzione di 1.920 x 720 pixel. Oltre alle informazioni classiche come la velocità e il regime motore, offre la visualizzazione dei titoli dei brani musicali, i servizi Audi connect e la mappa di navigazione 3D. Attraverso i tasti posti sul volante, il conducente può gestire i contenuti e scegliere tra tre diversi layout, inclusa una schermata “dinamica”. In questa modalità, il regime e la velocità sono rappresentati tramite istogrammi dal design marcatamente sportivo. L’interfaccia grafica è chiara e intuitiva, contribuendo così alla sicurezza durante la guida.

Sulla sommità della plancia fa il suo ingresso il nuovo display MMI touch, con una diagonale di 8,8 pollici e una risoluzione di 1.270 x 720 pixel. Questo display prende completamente il posto della precedente manopola a pressione e rotazione situata lungo il tunnel, che ora è stata rimossa per far spazio a un utile vano porta. Per quanto riguarda l’infotainment, il sistema di navigazione MMI plus con MMI touch è di serie nella versione Business, e comprende un modulo LTE per una rapida trasmissione dei dati e un hotspot WLAN.

Questo sistema include i servizi Audi connect navigation & infotainment, gratuiti per tre anni dall’acquisto della vettura, che offrono informazioni sul traffico online, la ricerca online dei Point of Interest (POI) e delle destinazioni di viaggio, l’immissione delle destinazioni tramite l’app myAudi, le informazioni sul meteo, notiziari online personalizzati, lo streaming e l’accesso al calendario. La rinnovata Audi Q2, che verrà prodotta presso lo stabilimento di Ingolstadt, sarà disponibile in Italia nel corso del secondo trimestre 2024, mantenendo invariati i prezzi a partire da 32.200 euro.