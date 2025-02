“Con la nostra nomenclatura, ora forniamo ai clienti di tutto il mondo un orientamento intuitivo nel nostro portafoglio”, afferma Marco Schubert, membro del Consiglio di gestione Audi. Una dichiarazione che segna l’inizio di una nuova era per il marchio dei quattro anelli, pronto a rivoluzionare il sistema di denominazione dei propri modelli.

Audi, come cambiano i nomi

Il costruttore tedesco ha annunciato una svolta epocale nella classificazione delle proprie vetture, abbandonando la distinzione tra modelli elettrici e termici basata sui numeri pari e dispari. Al suo posto, un sistema alfanumerico più intuitivo che permetterà ai clienti di orientarsi meglio nell’ampia gamma offerta.

La nuova strategia prevede l’utilizzo delle lettere “A” e “Q” per distinguere rispettivamente le vetture a pianale basso e alto, abbinate a numeri da uno a otto per indicare la categoria di appartenenza. Le specifiche tecniche come “TFSI”, “TDI” o “e-tron” e le varianti di carrozzeria quali “Avant”, “Berlina” o “Sportback” completeranno la denominazione.

Il debutto del nuovo sistema è fissato per il 4 marzo con il lancio della prossima generazione di A6 TFSI. La versione termica sarà identificata come “A6 Avant TFSI”, mentre la variante elettrica porterà la denominazione A6 e-tron, evidenziando in modo chiaro la differente tipologia di propulsione.

Garantire la continuità

Per garantire continuità, i modelli già in commercio manterranno la nomenclatura attuale. La A5 Berlina e la A5 Avant, ad esempio, non subiranno modifiche nelle loro denominazioni.

Questa rivoluzione nella nomenclatura rappresenta un passo importante verso la standardizzazione globale del brand, rispondendo alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. La scelta di Audi potrebbe aprire la strada a simili iniziative da parte di altri costruttori, contribuendo a una maggiore chiarezza nel panorama automobilistico internazionale.