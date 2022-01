Audi A4 rubata con un passeggero a bordo

In Ohio (USA) si è consumato un furto insolito in una concessionaria d’auto. Non è una novità, ma qui il ladro ha rubato un’Audi A4 con un passeggero a bordo. Incredibile ma vero. L’atto criminoso si è compiuto in pieno giorno e il malvivente non si è fatto problemi dopo aver visto che un 19enne condivideva l’abitacolo con lui. Il giovane stava dormendo dentro, mentre l’amico proprietario del mezzo era entrato nel punto vendita per valutare una permuta.

In pochi istanti il ladro è entrato in azione, forse senza essersi accorto del fatto che in auto ci fosse un altro soggetto. Scoperto il furto, il proprietario dell’Audi A4 ha prontamente avvisato la polizia, fornendo agli uomini delle forze dell’ordine degli aggiornamenti in tempo reale per la localizzazione del mezzo, grazie alle informazioni che l’amico, ormai sveglio, gli forniva tramite i servizi di messaggistica. Da parte di quest’ultimo nessuna reazione verso il delinquente, che usava atteggiamenti minacciosi nei suoi confronti: un comportamento, a mio avviso, molto responsabile in quel quadro, che ha scongiurato il peggio.

In pochi minuti gli agenti della polizia hanno individuato il veicolo. Il primo tentativo di sbarrargli la strada non ha funzionato, così è iniziato un inseguimento, giunto al suo epilogo con una manovra di chiusura a bassa velocità. Per fortuna nessuno si è fatto male. Solo il vice sceriffo della contea di Seneca ha riportato qualche lieve ferita alla mano. Tanti i capi di imputazione a carico del ladro di questa Audi A4, tratto immediatamente in arresto.

