Aston Martin V12 Vantage: il teaser ufficiale

Aston Martin ha annunciato l’ultima Vantage con motore V12. Il marchio britannico ha condiviso la prima anteprima e ha confermato che il nuovo modello sarà realtà nel 2022. Insieme all’immagine l’azienda inglese ha comunicato che “non sarà solo un’edizione limitata, ma sarà un’ultima edizione” che renderà un ultimo omaggio al motore V12, prima di passare a soluzioni più sostenibili.

Finora l’attuale generazione della Vantage veniva offerta esclusivamente con un motore V8 da 510 cavalli e 685 Newton metri di coppia, ma non è la prima volta che Aston Martin propone il dodici cilindri.

Un omaggio al 12 cilindri

L’ultimo V12 Vantage risale al 2009, quando sbarcò con 517 cavalli in un momento in cui le opzioni V8 accreditavano 426 cavalli di potenza. Quella V12 Vantage servì come base per altri progetti, tra cui una V12 Vantage S da 573 cavalli e una Vantage GT12 da 600 CV. Per ora, oltre alla prima immagine, Aston Martin ci ha deliziato solo con la musica el suddetto dodici cilindri, che sicuramente ci mancherà per gli anni a venire.