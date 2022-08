Aste auto: in vendita la replica del Dragula Coffin

Tra le auto più strane che possano essere battute nelle aste c’è sicuramente il dragster Dragula Coffin. Si tratta di una replica fedele di quello utilizzato nella serie TV The Monsters nel 1964. Per chi non volesse perdere l’opportunità di acquistare una vera e propria bara con le ruote, l’appuntamento è fissato per il 19 agosto a Monterey, in California.

Una bara con le ruote tra le protagoniste delle aste di auto

L’aspetto singolare del veicolo in questione è che è stato realizzato partendo da una bara. Si avete capito bene, da una bara. D’altra parte, l’auto di Dracula non poteva che essere così. Le ruote anteriori sono quelle di una moto, mentre dietro offrono un appoggio a tutta larghezza. Una soluzione di sicuro utile per scaricare a terra tutti i 350 CV erogati dal V8 da 4,7 litri. Per fermarsi c’è un paracadute, mentre per farsi sentire ci sono degli scarichi rivolti verso l’alto. Alle aste di auto si può vedere anche questo!

Interni macabri

L’abitacolo, anche se definirlo così è forse troppo generoso, è l’interno della bara, con tanto di imbottitura in pelle di colore viola. Una scelta che, combinata con la colorazione esterna dorata, è un mix tra il macabro ed il grottesco. A rendere unico questo veicolo, che nelle aste lascerà tutti stupefatti, contribuiscono le lanterne. Infatti, quest’ultime prendono il posto dei fari.

Il mistero dell’originale