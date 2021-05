Assalto al portavalori in Sudafrica: in una nuova clip tutta l’abilità dell’autista [Video]

Un paio di giorni fa vi abbiamo parlato dell’assalto a un furgone blindato portavalori nell’area di Pretoria, in Sudafrica. In quella circostanza, vi abbiamo fatto vedere un video catturato dalla dashcam di bordo, puntata verso l’equipaggio del veicolo. Oggi siamo in grado di offrirvi un filmato esterno, che consente la visione da una prospettiva diversa. Le riprese, in questo caso, sono state da una dashcam frontale.

Nel video possiamo vedere cosa succede attorno al furgone blindato portavalori, una Toyota Land Cruiser Cash-In-Transit. Le scene sembrano quelle di un film d’azione americano, ma qui non c’è un copione scritto da un regista. Ogni fase è frutto dell’istinto, associato però alla solida preparazione dell’uomo al volante del veicolo blindato. Si tratta di Leo Prinsloo, già membro della SAPS Special Task Force e istruttore capo dei corsi di Fortis Pro Active Defence’s Lone Operator. Lui mostra sangue freddo e grandi abilità tattiche, degnamente assistito da Lloyd Mtombeni, partner al suo quarto giorno di lavoro.

Come abbiamo riferito nel precedente post, il peggio è stato scongiurato e per i malviventi protagonisti dell’assalto armato al furgone portavalori il colpo non è andato a segno. Ciò che più conta, tuttavia, è che nessuno si sia fatto male. Ecco le parole di Prinsloo, riportate da News24: “Nulla può prepararti al 100% per una situazione del genere. L’istinto diventa predominante in questi casi, ma bisogna visualizzare in anticipo le mosse successive. Io l’ho fatto al meglio delle mie capacità“.