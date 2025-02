Sessanta esemplari, 480 cavalli, 865.000 euro: sono i numeri che definiscono la nuova Art Machine Ælla-60, l’ultima creazione del rinomato designer francese Anthony Jannarelly, che punta a rivoluzionare il mondo delle supercar di lusso con un esclusivo restomod ispirato alla leggendaria Ferrari 360.

Art Machine Ælla-60, stile da vendere

Questa straordinaria vettura rappresenta un connubio perfetto tra passato e futuro, combinando l’estetica senza tempo degli anni ’60 con tecnologie d’avanguardia. Al centro del progetto troviamo un potente motore V8 da 3,6 litri che, grazie a un peso contenuto di soli 1.130 kg, consente un’accelerazione fulminea da 0 a 100 km/h in appena 3,5 secondi. Il tutto è orchestrato da un cambio manuale, montato su un telaio in alluminio che assicura prestazioni da vera sportiva.

L’estetica dell’Ælla-60 cattura l’essenza del design automobilistico classico, reinterpretandolo in chiave moderna. Le portiere ad apertura a farfalla e le linee fluide evocano la precedente Jannarelly Design-1, mentre gli interni offrono un perfetto equilibrio tra lusso artigianale e tecnologia contemporanea. Dettagli come i sedili in carbonio, il cambio a vista e la strumentazione personalizzata si fondono con comfort moderni, tra cui climatizzazione e connettività smartphone.

Produzione molto costosa

La produzione di questo gioiello automobilistico sarà affidata alla prestigiosa Podium Advanced Technologies, azienda italiana già nota per progetti di alto profilo come la Glickenhaus SCG007C. La produzione inizierà solo al raggiungimento di cinque ordini minimi, con le prime consegne previste per il 2026.

Con un prezzo base di 865.000 euro (tasse escluse), la Art Machine Ælla-60 si posiziona nel segmento più esclusivo del mercato, destinata a collezionisti e appassionati alla ricerca di un’automobile che sia al contempo un’opera d’arte e un capolavoro ingegneristico.