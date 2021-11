All’asta la Ferrari Testarossa di Elton John

Due simboli indiscutibili degli anni ’80, da una parte un’icona stellare della musica, Sir Elton John, dall’altra una delle supercar più rappresentative dell’epoca, la Ferrari Testarossa. Due strade che si sono incrociate, un percorso di vita comune che ha legato il baronetto della musica inglese alla fuoriserie del Cavallino Rampante dal 1987 fino al 2003.

Un amore nato grazie alla casa discografica dell’artista britannico, la MCA, che la donò alla star in occasione del suo quarantesimo compleanno. La vettura è vestita dell’iconico Rosso Corsa di Maranello e fu recapitata al festeggiato con un nastro rosso e un boa di piume, un modo eccentrico ma consono al personaggio. Oggi è uno degli oggetti più preziosi dell’asta Shannons 40th Anniversary Auction.

Omaggio speciale

Per dovere di cronaca, Elton John nel corso di quasi un ventennio non ha usato moltissimo la Ferrari Testarossa, dato che il contachilometri, attualmente, è fermo a 17.276 km. Probabilmente il Rocket Man della musica è stato distratto dalla lunga serie di altre supercar presenti nel suo parco auto, visto la sua grande passione per le quattro ruote, fra le quali non mancano speciali esemplari di Ferrari. La Testarossa è equipaggiata con un motore V12 di 4.9 litri capace di sviluppare fino a 390 CV e 490 Nm di coppia massima. La stima attuale della Testarossa di Elton John si avvicina a una cifra superiore ai 200.000 euro.

Inoltre, chi se la aggiudicherà in occasione della Shannons 40th Anniversary Auction avrà anche una lettera nella quale John attesta di essere stato proprietario dell’esemplare, con tanto di autografo in calce. Un’occasione sicuramente imperdibile per fare un tuffo nel pieno degli anni ’80, con due icone che sono intramontabili. In più, trovare una Testarossa con un chilometraggio così basso, posseduta da una superstar è un valore aggiunto, anche in vista di una futura crescita del valore, che non si farà attendere.