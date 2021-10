Alfa Romeo Vassago: come potrebbe essere l’ammiraglia SUV del Biscione

La gamma SUV Alfa Romeo crescerà presto con il lancio della Tonale che si inserirà sotto la Stelvio, come proposta entry-level a ruote alte del marchio. C’è però chi già immagina come potrebbe essere la sport utility di lusso, e di punta, del Biscione.

Powertrain elettrico

A portarla “in vita” è stato il designer automobilistico Hao Hu, studente dell’ArtCenter College of Design della California. Soprannominata Vassago, è stata creata come un progetto ipoteticamente al di sopra della Stelvio nella gamma dei SUV Alfa Romeo ed è stata progettata attorno a un powertrain completamente elettrico.

Dimensioni: grande ma non troppo

Misura 4.860 mm in lunghezza, più o meno come una BMW X6, ma ha un passo leggermente più corto di 2.840 mm. A rendere il SUV più grande di quanto non sia in realtà sono i lunghi sbalzi anteriori e posteriori, mentre la linea fluida del tetto aggiunge sportività al modello.

Design visionario

Nella parte anteriore di questa Vassago troviamo piccoli fari con complesse firme luminose a LED. C’è anche una versione modernizzata dell’iconica griglia anteriore Trifoglio di Alfa Romeo. Hao Hu ha progettato il SUV con pannelli inferiori della carrozzeria verniciati in nero e monta ruote di grandi dimensioni con una moderna interpretazione del classico design dei raggi Alfa Romeo.

Il profilo laterale della Vassago è particolarmente suggestivo grazie alle maniglie delle portiere nascoste e all’assenza di montanti B, con porte posteriori invertite. Per quanto riguarda il posteriore, sfoggia un grande spoiler che si estende dal tetto, luci posteriori a LED, una barra luminosa e un lunotto sdoppiato. Il SUV dispone anche di un enorme tetto panoramico in vetro.

Con la Stelvio che non vende in grandi numeri, nonostante sia un SUV molto completo, Alfa Romeo punta alla prossima Tonale per portare molti più acquirenti al marchio. E visto che i suoi concorrenti premium offrono già SUV di grandi dimensioni e proposte elettrificate, avrebbe senso per Alfa lanciare una rivale per la BMW iX ma, almeno fino ad ora, non ci sono indicazioni che abbia intenzione di farlo.