Alfa Romeo: ecco la Spider secondo A.C.G. Design

L’Alfa Romeo Spider è attesa da tutti gli appassionati del Brand del Biscione. Da coloro che la sognavano dopo averla vista nel film il Laureato, fino ai nostalgici persino della variante a trazione anteriore degli anni ’90. In mezzo una versione sfortunata, anche a gasolio, derivata dalla Brera, e quindi ancora più pesante; e la bellissima 4C Spider, sin troppo estrema per un utilizzo convenzionale. Adesso A.C.G. Design ne propone una sua interpretazione prima che i vertici Alfa diano il via al nuovo progetto.

L’Alfa Romeo Spider A.C.G. in mostra su Instagram

L’elaborazione dell’Alfa Romeo Spider è stata pubblicata su Instagram da A.C.G. Design insieme alla foto della 4C Spider. E sembra derivare proprio da quest’ultima, visto che la carrozzeria riproposta ne riprende le sembianze generali. Cambia il disegno dei cerchi, arrivano prese d’aria laterali più pronunciate, ma soprattutto, un nuovo frontale. In particolare, il muso ricorda quello della Giulia GTA, e bisogna ammettere che la mise appare decisamente affascinante. Rimane il mitico trilobo, lo scudetto si fa più largo, e la silhouette sembra funzionare.

La nuova Spider potrebbe essere elettrica

Chiaramente, le forme della nuova Alfa Romeo Spider saranno diverse, figlie di una modernità più sofisticata, e la vettura potrebbe nascere puramente elettrica. Ma non è detto che in fase di progettazione non venga presa in considerazione una variante ibrida per lasciare agli appassionati la gioia di guidare un’Alfa provvista anche di un motore termico. D’altra parte, i numeri della scoperta sarebbero ridotti rispetto ad altri modelli della gamma, e quindi la soluzione tecnica in questione potrebbe rappresentare un valido compromesso. Certo, sono lontani i tempi in cui è stato possibile concepire la 4C Spider, una vettura oggi ricercata dai collezionisti, ma frutto di un progetto unico ed originale con un telaio in fibra di carbonio ed una collocazione del motore in posizione centrale degna di una supercar.

Foto Instagram