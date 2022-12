Alfa Romeo: un render anticipa la Giulia SWB Zagato

L’Alfa Romeo torna a far sognare gli appassionati con un render pubblicato sui canali social, che ritrae la parte posteriore di quella che sembra una nuova coupé del Biscione. Una moderna 33 Stradale o 8C Competizione, per rimanere in un’epoca più recente, comunque forte di una firma prestigiosa come quella di Zagato.

Alfa Romeo Giulia SWB Zagato: un render del posteriore mette in mostra i muscoli

Per adesso dobbiamo accontentarci di un render della zona posteriore dell’Alfa Romeo Giulia SWB Zagato. Un’immagine che sottolinea la vocazione sportiva dell’auto, con una firma luminosa a LED a forma di U rovesciata. Si intuisce anche una sorta di coda tronca, ma non è possibile capirne di più. Quindi, per adesso rimane il mistero di come Zagato abbia interpretato la Giulia. Probabilmente avrà le sembianze di una coupé, e quindi potrebbe essere più corta del modello di serie. Ma si tratta solamente di ipotesi. Certo, ricordando cosa riuscì a creare Zagato partendo dalla 75, cioè l’originalissima SZ, cresce l’attesa per quest’Alfa di nicchia.

Sotto pelle potrebbe essere termica o elettrica

L’Alfa Romeo Giulia SWB Zagato lascia in sospeso, per il momento, la questione propulsore. Infatti, i puristi vorrebbero che adottasse il cuore della Giulia Quadrifoglio, magari con una cavalleria ulteriore. Mentre la via tracciata dal Brand potrebbe suggerire ai vertici del Biscione di dotare l’auto di un motore elettrico particolarmente potente ed efficiente. Insomma, potrebbe essere una bandiera tecnologica per le elettriche che verranno, o il canto del cigno del motore termico V6 2,9 biturbo.

Di certo, sarà un riferimento per prestazioni e guidabilità per le Alfa del futuro, ed un manifesto tecnologico delle potenzialità creative del Brand unito al fascino delle creazioni Zagato. La carrozzeria in questione, nel 2010, aveva utilizzato il marchio del Biscione per la sbalorditiva TZ3 con meccanica mutuata dalla muscolosa Dodge Viper, per celebrare i 100 anni di Alfa Romeo, vedremo cosa costruirà a 12 anni di distanza.