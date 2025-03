Alfa Romeo si prepara a un’importante evoluzione con le nuove generazioni di Stelvio e Giulia, modelli iconici che arriveranno rispettivamente nel 2025 e 2026. Cristiano Fiorio, responsabile marketing e comunicazione del marchio, ha dichiarato: “Non vedo una Quadrifoglio EV, ma una che ha il suono di un vero motore”, anticipando una strategia che punta a mantenere vivo il DNA sportivo del brand.

Le nuove versioni non saranno esclusivamente elettriche, come inizialmente previsto, ma offriranno una gamma di motorizzazioni che include opzioni mild hybrid e il ritorno del celebre V6 2.9 per le versioni Quadrifoglio. Questa scelta sottolinea l’impegno del marchio nel privilegiare il piacere di guida autentico, senza rinunciare all’innovazione tecnologica.

Tradizione meccanica preservata

Nonostante il V6 2.9 fosse destinato a uscire dai listini a marzo 2024 a causa delle normative sulle emissioni, Alfa Romeo sta lavorando per aggiornarlo agli standard Euro 7. La piattaforma STLA Large, che ospiterà i nuovi modelli, è stata progettata per supportare sia motorizzazioni tradizionali che elettrificate, consentendo un’integrazione fluida tra passato e futuro.

Fiorio ha sottolineato che l’iconico motore potrà essere adattato alla nuova architettura senza particolari difficoltà, ribadendo la volontà di Alfa Romeo di preservare la propria identità sportiva.

Evoluzione stilistica e tecnica

Le prime immagini della nuova Stelvio, avvistata durante i test in Svezia, mostrano un design più moderno e dimensioni aumentate. Il SUV adotta una linea del tetto più inclinata, in stile coupé, e gruppi ottici sdoppiati con luci diurne integrate. La nuova Giulia, prevista per il 2026, potrebbe evolversi in un crossover fastback, condividendo piattaforma e motorizzazioni con la Stelvio.

Entrambi i modelli promettono interni di alta qualità e tecnologie avanzate, rimanendo fedeli alla filosofia del marchio: “Le macchine devono essere guidate, non devono trasformarsi in videogiochi su ruote.”

Il futuro del Quadrifoglio

Mentre si parla di possibili versioni elettriche della Quadrifoglio con potenze superiori ai 1.000 CV, Alfa Romeo sembra determinata a mantenere l’essenza del brand attraverso motorizzazioni tradizionali o ibride ad alte prestazioni. La divisione Quadrifoglio continuerà a rappresentare il vertice dell’offerta, coniugando emozioni autentiche e prestazioni elevate.

Con il debutto previsto tra fine 2025 e inizio 2026, le nuove Stelvio e Giulia segneranno un passaggio cruciale per Alfa Romeo nel mercato premium, bilanciando tradizione, innovazione e sostenibilità ambientale.