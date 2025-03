Il nuovo B-SUV Alfa Romeo Junior sta ridefinendo le aspettative del mercato, ottenendo risultati commerciali eccezionali nei primi due mesi del 2025 e contribuendo in modo significativo alla crescita del marchio nel segmento premium.

La soddisfazione del Biscione

Raffaele Russo, Managing Director, esprime grande soddisfazione per i successi raggiunti dal nuovo modello, che ha permesso ad Alfa Romeo di incrementare la propria quota di mercato dell’1,7% rispetto a febbraio 2024. La Junior si è già posizionata come il terzo B-SUV elettrico più venduto, conquistando una quota del 3,4% nel suo segmento.

Il successo è stato ulteriormente rafforzato con il debutto della versione trazione integrale Q4 al Salone di Bruxelles. Questa variante, costruita sulla piattaforma CMP2, si distingue per un innovativo sistema di trazione integrale virtuale che combina due motori elettrici da 21 kW con un motore PureTech 1.2 turbo, per una potenza complessiva di 145 cavalli.

Alfa Romeo Junior, e altri progetti nel cassetto

Particolarmente apprezzata è anche l’efficienza della versione Q4, che offre consumi contenuti di 5,3 l/100 km e emissioni di CO₂ di soli 119 g/km. Con un prezzo di partenza di 36.000 euro, la versione si colloca in modo competitivo sul mercato. Inoltre, la gamma si arricchisce con la serie speciale INTENSA, caratterizzata da cerchi in lega diamantati da 18 pollici e finiture dorate, disponibile sia in versione ibrida che elettrica.

Guardando al futuro, il brand italiano si prepara al lancio della New Stelvio, previsto per giugno, un altro passo importante nella strategia di crescita di Alfa Romeo. Questo modello rappresenterà un ulteriore sforzo per consolidare la presenza del marchio nel segmento premium, combinando tradizione e innovazione tecnologica.

I risultati ottenuti dalla Junior confermano la validità della strategia intrapresa da Alfa Romeo, dimostrando la capacità del marchio di rispondere efficacemente alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, senza mai perdere di vista i valori distintivi che caratterizzano il brand.