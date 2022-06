Alfa Romeo: il programma della festa del 24, 25 e 26 giugno

Alfa Romeo è pronta a festeggiare insieme agli appassionati del marchio provenienti da tutto il mondo con una serie di eventi che si svolgeranno nei giorni 24, 25 e 26 giugno 2022. Verrà allestita una speciale mostra all’interno del Museo Alfa Romeo, non mancherà un flashmob per i 60 anni della Giulia e una lunga serie di sorprese che si susseguiranno per tutto il weekend, in occasione del compleanno del marchio che compie 112 anni il prossimo 24 giugno.

Festa Alfa Romeo: venerdì 24 giugno

Il 24 giugno del 1910 venne fondata l’Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, società che da lì a poco diventerà l’Alfa Romeo. Questa data verrà celebrata venerdì sera 24 giugno con una festa che si svolgerà nel Museo di Arese, dove sono atteso gli appassionati del marchio provenienti da tutto il globo. Per tutto il weekend gli iscritti ai Club potranno guidare la propria Alfa sul circuito che si trova all’interno del Museo.

Non mancheranno le parate a inizio e fine di ogni giornata, a cui si aggiungerà un’installazione permanente dedicata alla vita e alla passione degli alfisti, con filmati realizzati direttamente da questi ultimi. Tra le rarità che caratterizzeranno questo evento troveremo anche due camion Alfa Romeo degli Anni ’50: un “455” e un “Mille” appartenenti alla Collezione di veicoli storici Marazzato di Stroppiana (Vercelli).

Apertura straordinaria del Museo fino alle 20:00.

11.00 parata – pista.

17.00 parata – pista.

17.30 visita guidata tematica “Le Alfa Romeo dei carrozzieri”.

19.00 aperitivo – terrazza.

Sabato 25 giugno

sabato 25 giugno alle ore 11:00 si terrà l’inaugurazione dell’area verde Trees4Clubs proprio davanti all’ingresso del Museo. Ogni albero sarà contrassegnato dalla presenza di una apposita targa realizzata da un Club. Alle ore 15:00 si svolgerà nella sala Giulia il Club Meeting, ovvero l’assemblea annuale dei Club Alfa Romeo al quale partecipano tantissimi club da ogni parte del mondo.

10.00 parata – pista.

11.00 mini Alfa Flashmob (modellini) – sala Giulietta.

17.00 parata – pista.

PER I CLUB ALFA ROMEO (su invito, contattare [email protected])

11.00 Trees for clubs _ consegna delle targhe – esterno.

15.00 Club Meeting 2022 – sala Giulia.

Domenica 26 giugno

Domenica 26 giugno sarà dedicato al 60esimo anniversario della Giulia, senza dubbio uno dei modelli simbolo della Casa del Biscione. Nell’ultima giornata si ritroveranno sul tracciato interno del Museo decine di modelli degli Anni ’60 e ’70 si che parteciperanno a un flashmob. Non mancherà una conferenza del ciclo “Backstage” in sala Giulia, durante la quale sfileranno le diverse versioni e varianti di questo iconico modello.

10.00 parata – pista.

14.30 60esimo Giulia flashmob – pista.

15.30 conferenza Backstage 60esimo Giulia – sala Giulia.

17.30 parata – pista.

Per info e prenotazioni scrivere a [email protected] oppure telefonare allo 02 44425511.