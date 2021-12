Aito M5: svelata la nuova auto elettrica di Huawei

Huawei, colosso cinese dell’elettronica famoso in Europa principalmente per i suoi smartphone, ha svelato un inedito SUV elettrico dotato di tecnologia range extender. Ricordiamo che il mercato delle auto elettrificate sta vivendo un vero e proprio boom in Cina, inoltre lo stato asiatico può vantare di essere il più grande produttore di auto al mondo, ovviamente anche di vetture elettriche, non ha caso i più importanti Costruttori internazionali producono direttamente in loco, compresa Tesla.

Nel mirino la Tesla Model Y

Proprio come il crossover ibrido SF5, frutto della collaborazione tra Huawei e Cyrus, anche la nuova Aito M5 sarà distribuita esclusivamente sul mercato interno cinese ed avrà come obiettivo principale quello di sfidare la Tesla Model Y, vero e proprio best seller del segmento. Lo stesso CEO del Costruttore cinese, Richard Yu, in occasione dell’evento di presentazione della M5 ha sottolineato come quest’ultima possa vantare una potenza e un’autonomia superiore alla Model Y.

Un range extender per un’autonomia da record

C’è però una grossa differenza che separa le due vetture: la Model Y è 100% elettrica, mentre la M5 è una vettura elettrificata di tipo extended range (EREV). Questo vuol dire che il crossover cinese può contare su un propulsore termico 1.5 litri a benzina che viene utilizzato esclusivamente per ricaricare le batterie, quindi per aumentare l’autonomia della vettura quando serve. La potenza alle ruote viene invece trasmessa da uno o due propulsori 100% elettrici (a seconda della versione).

Secondo i dati dichiarati, la M5 offre quasi 1.200 km in autonomia nel ciclo di omologazione NEDC. Dal punto di vista estetico, il SUV asiatico sfoggia un design piuttosto sportiveggiante e sinuoso, caratterizzato da forme morbide e arrotondate. La vettura esce dalle linee produttive della Seres, uno dei più importanti Costruttori cinesi e rappresenta il primo modello del brand Aito.

Sistema operativo HarmonyOS

Huawei ha sviluppato il sistema operativo che si occupa di gestire le principali funzioni della Aito M5, a partire dall’elettronica e fino ad arrivare al sistema multimediale. Si tratta del sistema HarmonyOS, già apprezzato sugli smartphone del colosso cinese. Questa soluzione permetterà una importante compatibilità ed interazione tra la vettura e i device elettronici Huawei (smartphone, tablet e smartwatch) che potranno essere utilizzati tra le altre cose anche come chiavi elettroniche per accedere alla vettura. Le prime consegne della Aito M5 partiranno nel mese di febbraio 2022, mentre i prezzi di listino partiranno da circa 35mila euro.