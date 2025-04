AiMOGA, il primo robot umanoide integrato in un ecosistema automobilistico, rappresenta una rivoluzione nell’assistenza al cliente nel settore automotive. Presentato ufficialmente da Chery il 18 marzo 2025 a Kuala Lumpur, questo straordinario esempio di innovazione tecnologica è stato svelato nello showroom OMODA C5 JOYSTAR 4S in Malesia. Vestito con un’elegante divisa grigio-argento, AiMOGA ha catturato l’attenzione del pubblico offrendo bevande, illustrando le caratteristiche dei veicoli e assistendo nella prenotazione dei test drive.

Una svolta interessante

Questo progetto segna un passaggio cruciale per Chery, che evolve la sua strategia da una “produzione intelligente” a un “servizio intelligente”. Questo cambio di paradigma sottolinea un approccio più orientato all’innovazione e alla creazione di una relazione più stretta con i clienti. AiMOGA non è solo un robot, ma una dimostrazione tangibile di come la tecnologia possa trasformare l’interazione tra uomo e macchina.

Le origini di AiMOGA risalgono a Mornine, un avatar virtuale creato per connettere il marchio OMODA con la Generazione Z. Da semplice entità digitale, il progetto ha preso vita diventando un assistente fisico in grado di interagire con gli esseri umani. Questo salto tecnologico ha richiesto anni di sviluppo e ha beneficiato delle competenze di Chery nei sistemi di guida autonoma e nella percezione ambientale.

Come funziona il robot

Sul piano tecnologico, il robot è dotato di un sistema di input multipli – visivi, vocali e ambientali – che gli consente di interpretare i comandi con estrema precisione. Il suo movimento bionico, basato su tecnologie derivate dall’automotive, garantisce una deambulazione naturale. Inoltre, grazie alla tecnologia Deepseek, AiMOGA è in grado di comprendere e rispondere in linguaggio naturale, rendendo le interazioni fluide e intuitive.

Il percorso che ha portato alla creazione di AiMOGA è iniziato nel 2023 con il completamento del primo prototipo. Nel 2024, il robot ha già dimostrato le sue capacità avanzate durante eventi di rilievo del settore, come la navigazione autonoma in ambienti complessi. Questo sviluppo rapido è stato possibile grazie alla sinergia tra i diversi dipartimenti di Chery, che hanno saputo trasferire le competenze dell’automotive al campo della robotica.

Il nome “AiMOGA” rappresenta un mix di tradizione e innovazione. Derivato dal cinese “Mo Jia”, un riferimento al filosofo Mozi e alla precisione artigianale, il nome si fonde con l’acronimo inglese che unisce intelligenza artificiale (AI) e MOGA (Multi-Objective Genetic Algorithm). Questa combinazione riflette l’approccio multidisciplinare che ha guidato lo sviluppo del progetto.

Sarà presente a Shanghai

Il prossimo grande palcoscenico per AiMOGA sarà il Salone Auto Shanghai 2025, dove il robot interagirà con i modelli elettrificati di OMODA & JAECOO, mostrando ancora una volta le sue straordinarie capacità. Ma il futuro di AiMOGA non si limiterà al settore automobilistico: si prevede un’espansione in contesti ad alta interazione come centri commerciali e strutture assistenziali. Questo segna un’anticipazione concreta di come la relazione tra esseri umani e macchine intelligenti continuerà a evolversi.

In definitiva, AiMOGA rappresenta un passo avanti verso un mondo in cui la tecnologia non solo supporta, ma interagisce attivamente con le persone. Con il suo debutto, Chery ha dimostrato come l’innovazione possa trasformare l’esperienza del cliente, offrendo una visione chiara del futuro del servizio intelligente nel settore automotive e oltre.