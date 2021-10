Aereo si incastra sotto un ponte durante il trasporto in India [Video]

Il trasporto di un aereo su un TIR non è un fatto ricorrente, ma è successo più volte di assistere a scene del genere, perché alcuni velivoli in disuso sono stati trasferiti in musei o trasformati in ristoranti. L’organizzazione di “traslochi” eccezionali come questi, richiederebbe grande attenzione e cura dei dettagli, ma non sempre è così.

On Gurugram-Delhi highway, outside IGI airport ! pic.twitter.com/fLG0FiijkS — Deepak Sharma (@DeepakSEditor) October 2, 2021

I video odierni ci mostrano quello che è successo in India, dove l’autista di un mezzo pesante, impegnato nel trasporto di Airbus A320, si è andato a incastrare sotto un ponte pedonale. L’incidente è avvenuto sull’autostrada Gurugram-Delhi, producendo disagi alla circolazione degli altri veicoli. One Mile at a Time riferisce che l’aereo era stato caricato, privo delle ali, all’aeroporto internazionale Indira Gandhi di Nuova Delhi.

Non si conosce la destinazione, ma lungo il tragitto l’altezza dell’insolito carico ha superato la luce del cavalcavia, imponendo il crash. Il velivolo, che prestava servizio per Air India, ha subito dei danni. Poco male, se era destinato alla demolizione. Negli altri casi, invece, immagino qualche problema aggiuntivo per la società di trasporto o per la sua compagnia assicurativa, che dovrà farsi carico di altre spese oltre a quelle connesse al ripristino del ponte.