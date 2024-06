ABT Sportsline amplia la sua gamma S con la nuova supercar RS7-S da 720 CV. Questo modello rappresenta un’evoluzione significativa rispetto alla recente RS3-S da 460 CV, affiancandosi alle altre potenti versioni come la RS4-S da 510 CV, la RSQ8-S da 700 CV e la RS6-S da 720 CV.

La RS7-S beneficia di un incremento di potenza di 120 CV grazie all’aggiornamento delle prestazioni ABT Power S, trasformando la già sportiva Audi RS 7 Sportback e la variante Performance in una supercar con 720 CV e una coppia di 950 Nm.

L’aspetto sofisticato del modello è accentuato da un pacchetto aerodinamico ABT interamente realizzato in fibra di carbonio lucida. Questo include un labbro anteriore con scritta RS7-S, lame anteriori, minigonne laterali e spoiler posteriore. Il sistema di scarico ABT, combinato con stabilizzatori sportivi sugli assi anteriore e posteriore, garantisce una dinamica di guida ottimale, assicurando che la potenza extra venga trasferita senza problemi sulla strada.

Quanto costa ABT Sportsline RS7-S

Gli interni della RS7-S mostrano un’attenzione ai dettagli eccezionale, con finiture esclusive come il coperchio della manopola del cambio in carbonio lucido, il logo RS7-S sui sedili e tappetini, e il logo ABT sul tappo dell’interruttore di start-stop e nell’illuminazione dell’ingresso.

Per chi desidera una personalizzazione ulteriore, sono disponibili accessori opzionali, tra cui sospensioni sportive, un volante sportivo in Alcantara, paddle shift in fibra di carbonio lucida e copri telaio e cruscotto ABT. Per proteggere la vernice del veicolo, è disponibile una pellicola di protezione, sia parziale che completa.

Il pacchetto di conversione per la RS7-S è offerto al prezzo di 48.900 euro, rappresentando un’opportunità imperdibile per gli appassionati di supercar e personalizzazione di lusso.