Il tuner tedesco ABT festeggia il suo 125esimo anniversario con la brutale ABT RS6 Johann Abt Signature Edition. Prodotta artigianalmente, si basa sull’estrema ABT RS6 che, grazie ad alcune modifiche, diventa uno dei membri della famiglia più potenti sul mercato con ben 800 CV. Ne verranno prodotti solo 64 esemplari, che di fatto radicalizzano ancora di più, sia meccanicamente che esteticamente, la precedente elaborazione della familiare dei Quattro Anelli da 740 CV.

In onore a Johann Abt

Di fatto la ABT RS6 Johann Abt Signature Edition onora il fondatore Johann Abt, che inaugurò l’azienda 125 anni fa.Esteticamente ABT aggiunge una buona dose di sportività in più al set, evidenziando il nuovo paraurti anteriore più grande e con prese d’aria più generose per raffreddare la meccanica. Inoltre, la carrozzeria presenta diversi dettagli in fibra di carbonio verniciati in rosso, che contrastano elegantemente con il nero della livrea. Anche all’interno i sedili sono rivestiti in pelle nera con cuciture rosse e la stessa fibra di carbonio, sempre rossa, è presente nelle modanature così come nella base dei sedili sportivi anteriori.

Modifiche tecniche

Tutte le 64 unità presentano inoltre una targa con il numero dell’edizione limitata, mentre i pannelli delle porte sono decorati con listelli con l’anno di fondazione dell’azienda. Sugli schienali dei sedili anteriori e posteriori è presente la firma del fondatore. Dal punto di vista tecnico, la più radicale delle Audi RS6 Avant è stata inoltre configurata con nuove molle per le sospensioni che abbassano l’altezza della carrozzeria a terra, così come le barre antirollio nuove.

Upgrade meccanico da 800 CV

Sotto il cofano, l’ABT RS6 Johann Abt Signature Edition monta nuovi turbocompressori, intercooler più grandi, una nuova unità di controllo del motore e uno speciale sistema di scarico. Modifiche tecniche con cui riesce ad aumentare la potenza massima fino a 800 CV e la coppia massima fino a 980 Nm, che si traducono in prestazioni da brivido: da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e una velocità di punta di 330 km/h.