Mercedes A45 AMG by Posaidon: la hot hatch sfida il Nurburgring

Di Francesco Donnici lunedì 7 dicembre 2020

Il tuner tedesco ha messo le mani sulla Mercedes-AMG A45 trasformandolo in un bolide da 525 CV testato al Nurburgring.

La Mercedes-AMG A45 è una delle hot hatch più prestazionali presenti sul mercato automotive, inoltre questa vettura può vantare il 2.0 litri turbo benzina più potente del globo, grazie ad una cavalleria che raggiunge la cifra da capogiro di ben 421 CV. Ora però, questo bolide lungo poco più di 4 metri è stato trasformato in una vera e propria “arma” da pista realizzata grazie all’esperienza del tuner tedesco Posaidon.



525 CV e 600 Nm di coppia

Battezzata A45 RS 525, l’ultima creazione di Posaidon raggiunge la notevole potenza massima di 525 CV e 600 Nm di coppia massima, ottenuti grazie ad una elaborazione meccanica che prevede l’uso di un turbocompressore più robusto abbinato ad una nuova gestione dell’elettronica del motore. Secondo i dati dichiarati dall’elaboratore, la A45 RS 525 brucia lo scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi e raggiunge l’incredibile velocità di punta di 324 km/h.

Look racing

Per gestire al meglio le super-prestazioni, sia in strada che tra i cordoli di una pista, la vettura ha guadagnato nuove sospensioni, coilovers regolabili a due vie, un impianto frenante maggiorato e modifiche sul telaio. Anche l’aerodinamica è stata ottimizzata tramite l’uso di un kit estetico-aerodinamico che comprende tra le altre cose anche un’enorme ala installata sul lunotto posteriore. L’abitacolo sposa un’anima fortemente “racing” adottando sedili anteriori con cinture da competizione ed eliminando il divano posteriore per far posto ad un roll bar di sicurezza.





A prova di Nurburgring

La Mercedes A45 AMG preparata da Posaidon è stata inoltre messa alla frusta tra i cordoli dell’iconica pista del Nurburgring, dove sembra che la piccola vettura della Stella abbia dato del filo da torcere ad una Porsche 991 GT3 RS. Secondo quanto dichiarato da Posaidon, la RS 525 avrebbe girato sul tracciato del Nurburgring-Nordschleife in circa 7 minuti e 20 secondi. Questo tempo al momento resta indicativo, ma nella prossima primavera il tuner tedesco ha intenzione di renderlo ufficiale con un nuovo test sul circuito del nord della Germania.