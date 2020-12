Daimler, premio da 1.000 euro ai dipendenti: al via il “Corona Bonus”

Di Francesco Donnici venerdì 4 dicembre 2020

Il bonus in denaro verrà inserito nella busta paga di dicembre di tutti i lavoratori Daimler che lavorano in Germania.

In un periodo così difficile per l’economia mondiale e in particolare per il settore automotive, il Gruppo Daimler – che controlla tra le altre cose i brand Mercedes e Smart – ha deciso di remare controcorrente annunciando per questo mese di dicembre uno speciale bonus in denaro da 1.000 euro per tutti i suoi dipendenti che lavorano in Germania.

Conosciuto con il nome di “corona bonus”, questo premio è stato pensato per aiutare tutti i lavoratori del colosso teutonico che si trovano ogni giorno ad affrontare i problemi lavorativi legati alla pandemia globale, come ad esempio l'obbligo di indossare la mascherina e le altre protezioni durante le ore di lavoro oppure le difficoltà portate dallo smart working effettuato da casa.

il responsabile del personale di Daimler, Wilfried Porth, in occasione dell’annuncio de nuovo bonus ha dichiarato: ha detto: “In un momento inatteso e difficile come questo l'azienda deve sempre poter contare sull'adattabilità e sulla disponibilità della propria forza lavoro.”

Come accennato in precedenza, il compenso extra verrà inserito nella busta paga di dicembre 2020 di ben 160mila lavoratori Daimler che risultano dislocati in Germania. Tra questi risultano compresi gli impiegati di livello non dirigenziale e gli operai e dipendenti che lavorano anche in altri settori, come ad esempio quelli dei veicoli commerciali “Daimler Truck”, non mancano inoltre i dipendenti di Daimler Bus e quelli dei servizi finanziari Daimler Mobility.