Jaguar F-Pace SVR 2021: si aggiorna anche la più sportiva

Di Junio Gulinelli giovedì 3 dicembre 2020

Dopo il restyling di tutta la gamma arrivano novità anche per la versione più sportiva

La Jaguar F-Pace SVR 2021 è l'aggiornamento della versione più performante del SUV britannico, che aggiunge un motore V8 con 550 cavalli al suo evidente volto più aggressivo. Con la gamma recentemente aggiornata, ora la Casa del Giaguaro svela anche le novità della versione più performante.

Le novità estetiche della Jaguar F-Pace SVR 2021

Esteticamente la Jaguar F-Pace SVR 2021 presenta nuove prese d'aria in un paraurti ridisegnato. Cambiano anche le prese d'aria per raffreddare sia i freni che il motore. La griglia sfoggia il logo SVR e un nuovo design ispirato a quello della XE SV Project 8.

Il cofano appare più allungato e presenta un rigonfiamento centrale con prese d'aria che esaltano l'aspetto sportivo di questo allestimento. I gruppi ottici sfoggiano quattro sottili fari a LED con luci di marcia diurna. Altro segno distintivo del restyling 2021 della Jaguar F-Pace SVR sono le ruote forgiate da 22 pollici verniciate in Gloss Black e con inserti Satin Grey. La parte posteriore ha quattro terminali di scarico con due su ciascun lato, oltre ai fanali posteriori sottili e uno spoiler sul tetto.

Jaguar F-Pace SVR 2021: gli interni

All’interno la Jaguar F-Pace SVR 2021 monta imponenti sedili sportivi semi-baquet e per il resto adotta le novità apparse con l’ultimo restyling della gamma. Adotta così un rinnovato volante multifunzione, un nuovo pannello di controllo digitale da 12,3 pollici e un touchscreen al centro della plancia da 11,4 pollici per l'azionamento del sistema multimediale, il Pivi Pro del marchio, compatibile con i protocolli Apple CarPlay e Android Auto. Questa versione sportiva del SUV britannico ha in dotazione anche il sistema di filtrazione PM2,5, che fa sparire dall'abitacolo le particelle nocive per la salute.

Jaguar F-Pace SVR 2021: la meccanica

Il motore che trova posto sotto al cofano della Jaguar F-Pace SVR è un V8 da 5,0 litri con 550 cavalli e una coppia massima di 700 Newton metri. La trasmissione è affidata al cambio automatico ZF a otto velocità, mentre il sistema di trazione è a trazione integrale con Intelligent Driveline Dynamics, il sistema di coppia su richiesta.

In quanto a prestazioni, con questo powertrain accelera da 0 a 100 km/h in 4,0 secondi e raggiunge una velocità massima di 286 km/h. Per quanto riguarda i consumi e le emissioni dichiara 12,2 litri per 100 chilometri e 275 grammi di CO2 per chilometro.

Jaguar annuncia inoltre un aggiornamento alla modalità Dynamic attraverso una ricalibrazione del software per migliorare la risposta dell'acceleratore e delle sospensioni, ottimizzare la durezza dello sterzo e fornire un migliore sound di scarico.