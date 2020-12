Octavia RS e Scout: il lato sportivo e off-road della wagon Skoda

Di Francesco Donnici mercoledì 2 dicembre 2020

Entrambe le versioni possono essere abbinate ai nuovi motori diesel e benzina appartenenti alla generazione EVO in grado di offrire massima efficienza e piacere di guida.

Skoda completa la gamma dell’ultima generazione della Octavia con l’introduzione di due inedite versioni top di gamma denominate Octavia RS e Octavia Scout, la prima votata a prestazioni sportive, mentre la seconda - disponibile solo in versione station wagon - strizza l’occhio al mondo dell’off-road.



Skoda Octavia RS

Disponibile in versione berlina e nella variante station wagon, la Octavia RS rappresenta l’animo racing di Skoda, sfoggiando un look decisamente emozionale che punta alla massima efficienza aerodinamica. La vettura adotta infatti un completo kit estetico-aerodinamico caratterizzato dalla presenza di splitter anteriore, minigonne laterali, prese d’aria maggiorate, spoiler, scarico sportivo e cerchi in lega specifici. Non mancano inoltre dettagli in nero lucido come la calandra anteriore, le calotte degli specchietti e altri dettagli, come le barre sul tetto dedicate alla wagon. Degno di nota la presenza dei proiettori anteriori full Led Matrix e i gruppi ottici posteriori full Led, il tutto impreziosito dalle luci di direzione dinamici e funzione animata di Coming/Leaving Home.

L’animo sportivo degli esterni viene ricalcato anche all’interno dell’abitacolo dove spiccano i sedili ad alto contenimento, a cui si aggiungono altri componenti firmati “RS”, come il volante e il pomello del cambio. Dal punto di vista tecnologico segnaliamo la presenza della strumentazione digitale Virtual Cockpit da 10,25 pollici con grafica specifica RS e l’impianto infotainment abbinato ad display centrale da 10 pollici e dotato di Sim integrata e connettività per smartphone (Apple Carplay e Android Auto).

Dal punto di vista della meccanica, questa versione si presenta come il primo modello RS con propulsore ibrido realizzato dalla Casa ceca. La Octavia RS viene proposta con il nuovo motore 2.0 litri TDI EVO da 200 CV, abbinato alla trazione anteriore o a quella integrale. Questa unità, se abbinata al DSG e alla trazione 4x4 assicura una velocità di punta vicino ai 250 km/h e uno scatto 0-100 km/h in 6,7 secondi.

Sul fronte dei benzina troviamo invece il poderoso 2.0 litri TSI EVO da 245 CV scaricati sulla trazione anteriore. Quest’ultima versione può contare inoltre sulla presenza del sistema di bloccaggio del differenziale anteriore a gestione elettronica. I dati dichiarati parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h effettuato in 6,7 secondi (cambio DSG) e una velocità di punta di 250 km/h.



Skoda Octavia Scout

Come da tradizione, anche la nuova generazione della Skoda Octavia Scout si presenta come una station wagon in stile crossover, caratterizzato da dettagli in plastica non verniciata – come i passaruota – assetto rialzato di 15 mm e protezioni del sottoscocca. Al contrario delle precedenti versioni, però questa è la prima Octavia Scout ad esser proposta sia con la trazione integrale che con la sola trazione posteriore.

Sotto il cofano della vettura batte il già citato propulsore 2.0 litri TDI EVO da ben 200 CV e ben 400 Nm di coppia massima, il tutto gestito da un cambio doppia frizione DSG a sette marce. Secondo i dati ufficiali rilasciati dalla Casa, la Octavia Scout raggiunge i 230 km/h e passa da 0 a 100 km/h in soli 6,8 secondi. Il 2.0 litri TDI viene offerto anche negli step di potenza da 116 e 150 CV. Sul fronte dei benzina troviamo invece il 1.5 TSI mild hybrid da 150 CV e il 2.0 litri TSI da 190 CV. In abbinamento ai motori da 2.0 litri è disponibile a richiesta la regolazione adattiva dell’assetto DCC. In assenza del DCC, il conducente può impostare le caratteristiche del sistema XDS+ su Normal o Sport utilizzando la selezione della modalità di guida Driving Mode Select.



Prezzi

La Skoda Octavia RS 2.0 TSI 245 CV è già disponibile in Italia ad un prezzo di listino che parte da 36.350 euro, la variante 2.0 TDI 200 CV DSG viene invece proposta da 37.900 euro. La Skoda Octavia Scout parte invece da un listino di 34.100 euro, relativo alla nuova motorizzazione 1.5 TSI e-TEC 150 CV 4x2